Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố đối với Đặng Văn Tình về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Tình (SN 1990, trú thôn Trung Tiến, xã Tân Gianh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác Công an xã Tân Gianh phát hiện tại nhà nổi của Đặng Văn Tình trên sông Gianh có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tại phòng ngủ, lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Văn Tình cùng Trần Văn Thực (SN 1995) đang sử dụng trái phép chất ma túy, bên cạnh có các dụng cụ liên quan.

Qua đấu tranh, Tình và Thực khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá, số tinh thể màu nâu còn lại trong ống thủy tinh chính là phần ma túy chưa dùng hết.

Mở rộng điều tra, Công an xã Tân Gianh xác định thêm Hoàng Anh Tuấn và Trần Văn Thìn (cùng trú tại xã Tân Gianh) cũng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Tình.