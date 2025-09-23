HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phá "tiệc ma túy" tại căn nhà nổi trên sông Gianh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Người đàn ông 35 tuổi ở xã Tân Gianh (Quảng Trị) bị cáo buộc tổ chức cho nhóm bạn sử dụng ma túy đá tại căn nhà nổi trên sông Gianh.

Tổ chức "tiệc ma túy" tại căn nhà nổi trên sông Gianh- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố đối với Đặng Văn Tình về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Tình (SN 1990, trú thôn Trung Tiến, xã Tân Gianh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác Công an xã Tân Gianh phát hiện tại nhà nổi của Đặng Văn Tình trên sông Gianh có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tại phòng ngủ, lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Văn Tình cùng Trần Văn Thực (SN 1995) đang sử dụng trái phép chất ma túy, bên cạnh có các dụng cụ liên quan.

Qua đấu tranh, Tình và Thực khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá, số tinh thể màu nâu còn lại trong ống thủy tinh chính là phần ma túy chưa dùng hết.

Mở rộng điều tra, Công an xã Tân Gianh xác định thêm Hoàng Anh Tuấn và Trần Văn Thìn (cùng trú tại xã Tân Gianh) cũng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Tình.

Tin liên quan

Phát hiện bí mật chôn vùi hàng chục năm dưới dòng sông Gianh

Phát hiện bí mật chôn vùi hàng chục năm dưới dòng sông Gianh

(NLĐO) - Trong lúc thả lưới trên sông Gianh, một người dân ở Quảng Bình phát hiện đầu đạn dài khoảng 40cm, còn sót lại sau chiến tranh.

Lật tẩy hoạt động "rút ruột" sông Gianh lúc nửa đêm ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Gianh và sông Kiến Giang.

Chìm thuyền trên sông Gianh: 1 người tử vong, 3 người thoát chết!

(NLĐO) - Một vụ chìm thuyền xảy ra trên sông Gianh (Quảng Bình) khiến một người tử vong, 3 người may mắn thoát nạn.

ma túy Quảng Trị sử dụng ma túy khởi tố bị can Công an Quảng Trị xã Tân Gianh sông Gianh Đặng Văn Tình tội phạm ma túy
