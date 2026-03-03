HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phái đoàn Thanh tra EC sắp sang kiểm tra, Thủ tướng chỉ đạo gỡ bằng được "thẻ vàng" IUU

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt và hiệu quả để chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra của Đoàn EC.

Chiều 3-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Đây là phiên họp quan trọng ngay trước thời điểm phái Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam, dự kiến từ ngày 9 đến 19-3, đợt kiểm tra lần thứ 5 trong 9 năm qua.

Tại phiên họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo về kế hoạch và nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của EC (việc thực hiện các khuyến cáo của EC; kết quả và giải pháp phát triển ngành thủy sản bền vững, đặc biệt là kết quả chuyển đổi nghề trên phạm vi cả nước).

Các bộ, ngành liên quan báo cáo nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là công tác phối hợp.

Về quản lý đội tàu, 100% tàu cá (hơn 80 ngàn tàu) đã được đăng ký, cập nhật trên VNFishbase; tàu cá "3 không", không đủ điều kiện hoạt động được kiểm soát, giao lực lượng tại cơ sở quản lý chặt chẽ vị trí neo đậu.

Về theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá qua cảng, trong tuần đã kiểm tra 10.745 lượt tàu rời cảng, 6.666 lượt tàu cập cảng; giám sát 7.795 tấn sản lượng thủy sản qua Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Hành động quyết liệt để gỡ "thẻ vàng" IUU

Về truy xuất nguồn gốc, cấp 164 giấy biên nhận, 25 giấy SC, 4 giấy CC đối với sản phẩm khai thác trong nước; thẩm định 5 hồ sơ nhập khẩu (302 tấn); lũy kế từ đầu năm đến nay 62 hồ sơ (3.203 tấn). Đến ngày 1-3-2026, có 17/17 địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tự kê khai, khai báo rà soát về chế biến, xuất khẩu thủy sản và thành lập đoàn liên ngành về kiểm tra công tác quản lý truy xuất nguồn gốc….

Trong tuần, không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu kép, mục tiêu cao nhất là vừa phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài (giảm đánh bắt xa bờ vốn nhiều rủi ro và tăng cường nuôi trồng, chế biến sâu, tạo việc làm, sinh kế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân); vừa gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến cáo của EU.

Điều này góp phần vào tăng trưởng từ 10% trở lên, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng và hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì danh dự, uy tín của đất nước, của quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; "không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả đất nước".

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng nêu rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế phải tập trung khắc phục triệt để ngay trong tuần này. Việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu quản lý hoạt động khai thác thủy sản cần phải được triển khai liên thông, đồng bộ hơn, bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Việc xử lý theo 5 khuyến cáo của EC phải tiếp tục hoàn thiện rõ ràng, cụ thể hơn.

