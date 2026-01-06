HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ xác suất kiểm tra về chống khai thác IUU

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm IUU, đồng thời Thanh tra Chính phủ tập trung kiểm tra xác suất một số địa phương.

Chiều tối 6-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp thứ 29.

Phó Thủ tướng Chỉ đạo kiểm tra chống khai thác IUU tại An Giang và Cà Mau - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp thứ 29. Ảnh: TTXVN

Đối với quy định về lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết trong tuần, cả nước không ghi nhận tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ. Số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa xử lý là 24 tàu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp đặt tối đa 2 thiết bị VMS trên 1 tàu cá với mục đích: Tránh mất tín hiệu VMS khi đi tàu cá hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển; giảm thiệt hại cho ngư dân trong quá trình sản xuất trên biển; giúp cơ quan chức năng dễ phát hiện vi phạm của tàu cá trên biển; đồng thời sửa đổi quy định nhằm quản lý chặt chẽ việc lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị VMS; trách nhiệm của chủ tàu, cơ quan quản lý địa phương và đơn vị cung cấp thiết bị; thiết lập phần mềm quản lý khi thiết bị chính bị mất tín hiệu, thiết bị thứ hai sẽ tự động hoạt động.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết đến nay, Việt Nam đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về chống khai thác IUU.

Các cơ quan cần tiếp tục rà soát, cập nhật thường xuyên số liệu, bảo đảm phản ánh rõ tiến độ và kết quả mới đạt được, tránh lặp lại số liệu cũ. Việc báo cáo phải thể hiện được những chuyển biến cụ thể, nhất là các khoảng thời gian không xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, nội dung được EC đặc biệt quan tâm.

Đối với công tác quản lý tàu cá bị thu hồi, hủy đăng ký, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ: Số tàu đã bị hủy đăng ký hiện ở đâu, tàu còn tồn tại hay đã giải bản, không chỉ dừng ở việc hủy giấy đăng ký.

Về xử lý vi phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhất là An Giang và Cà Mau, thực hiện đúng thẩm quyền, khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử phạt; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, hợp pháp của số liệu đã rà soát. Thanh tra Chính phủ tập trung kiểm tra xác suất một số địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất, nhập khẩu thủy sản liên quan đến thị trường châu Âu thực hiện tự kê khai, tự rà soát, tự khắc phục.

Tin liên quan

Chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng chỉ đạo nếu có vi phạm phải xử lý đến cùng

Chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng chỉ đạo nếu có vi phạm phải xử lý đến cùng

(NLĐO) - Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương chịu trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính, cũng như xử lý hình sự các trường hợp tàu cá bị bắt giữ ở nước ngoài.

Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác thủy sản IUU

(NLĐO)- Nhiều ngư dân đã được phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn và tặng cờ Tổ quốc nhằm cổ vũ tinh thần vươn khơi, bám biển đúng pháp luật

Đà Nẵng: Vận động ngư dân chống khai thác IUU

(NLĐO) - Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập các biên đội tàu tuần tra, kiểm soát thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU trên biển.

thẻ vàng IUU thủy sản khai thác IUU khai thác hải sản bất hợp pháp
