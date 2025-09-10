Sáng 9-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng yếu

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo công tác lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương. Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Nhìn chung, văn kiện được chuẩn bị rất chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bộ Chính trị đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đặt ra yêu cầu phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo các cơ quan trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu. Trong đó, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn và lý luận, tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, cụ thể hóa, không ngừng bảo vệ và phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng; bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực; chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Xác định rõ thế mạnh của mỗi địa phương

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Lương Cường, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên để cho ý kiến các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Cà Mau và Hưng Yên, đồng thời đề nghị làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới.

Đối với tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung rà soát xây dựng chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp phù hợp; phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại; nông nghiệp sạch, sinh thái, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị tăng cao; phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ, thương mại chất lượng cao; phát triển năng lượng sạch, sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng. Đối với tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước đề nghị cần tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh, triển khai nhanh và khai thác hiệu quả cảng Hòn Khoai, xây dựng Cà Mau thành trung tâm logistics hàng hải quốc tế, cụm công nghiệp khí - điện - đạm, bên cạnh các thế mạnh về thủy hải sản để phát triển toàn diện.

Chủ tịch nước đề nghị 2 Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện, tổ chức tốt đại hội.

Cũng trong chiều 9-9, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cuộc họp, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Tây Ninh và Tuyên Quang. Đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 190-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ thông báo kết luận làm việc của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội, ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng báo cáo tình hình, tiến độ đại hội Đảng bộ các cấp.

Các bộ không có quá 5 thứ trưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Kết luận nêu một số nguyên tắc định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức. Theo đó, đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa thì ở Trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người; cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đối với thành phố trực thuộc Trung ương có thực hiện sáp nhập, nếu thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa là 1 người, phó chủ tịch UBND thành phố tối đa 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp. Với TP HCM, số lượng phó chủ tịch HĐND tối đa không vượt quá 2 người, phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của thành phố. Trường hợp thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa 2 người, phó chủ tịch UBND thành phố tối đa 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp. B.Trân



