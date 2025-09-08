Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Bảo Trân

(NLĐO) - Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Ngày 8-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Quân ủy Trung ương; Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Đảng ủy các bộ: Ngoại giao, Tài chính.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chủ động, kỹ lưỡng, nghiêm túc của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá nội dung dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được xây dựng với bố cục cơ bản chặt chẽ, khoa học, bám sát yêu cầu Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn số 32-HD/TBVK, ngày 11-6-2025 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụ thể, Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khách quan, khoa học, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu và 3 nhóm chỉ tiêu về công tác nghiệp vụ, công nghiệp an ninh và chuyển đổi số, hậu cần, xây dựng lực lượng và đối ngoại; 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới toàn diện công tác công an; giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp vào hòa bình và an ninh quốc tế.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, thẳng thắn đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; có đánh giá chung và đề ra phương hướng gồm 4 biện pháp sát với thực tiễn tình hình, có tính khả thi cao nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bám sát đánh giá tình hình, kết quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; thể hiện đầy đủ những nội dung chính của Báo cáo chính trị, là cơ sở rất quan trọng để hoàn thiện Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể hóa 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổ chức chặt chẽ việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định.

Trên cơ sở nội dung kết luận tại hội nghị, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia để hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự buổi lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Thủ tướng: Công an nhân dân luôn là "Lá chắn thép" vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

(NLĐO) - Thủ tướng khẳng định Lực lượng Công an nhân dân luôn là "Thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước, "Lá chắn thép" vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành Đại hội Đảng bộ trong tháng 10-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhân sự đại hội đảng đại hội đảng XIII nhân sự bộ công an chuẩn bị nhân sự đại hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo