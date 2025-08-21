Phạm Hải Nguyên - Tài không đợi tuổi

Triển lãm "Giấc mơ mang tên mình" tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM) trưng bày 35 tranh acrylic, do họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên vẽ từ năm 2022 cho đến nay.

"Già" trước tuổi

"Giấc mơ mang tên mình" ra mắt công chúng sau khi Phạm Hải Nguyên đoạt giải "Khát vọng Dế Mèn 2025". Một điều thú vị, Nguyên là bạn của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang từng được trao giải "Khát vọng Dế Mèn 2023". Ban tổ chức giải "Khát vọng Dế Mèn 2025" nhận định, Phạm Hải Nguyên (quê Lạng Sơn) sớm bộc lộ thế giới quan sâu sắc của mình về những sự việc diễn ra trong cuộc sống xung quanh, cùng năng khiếu hội họa qua từng nét vẽ, mảng màu.

Họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên

Bộ 12 bức tranh giúp Phạm Hải Nguyên nhận giải "Khát vọng Dế Mèn 2025" đã để lại ấn tượng sâu sắc và mang lại cảm xúc đặc biệt cho Hội đồng giám khảo bởi tinh thần sáng tác tự do, mới mẻ. Những bức tranh của Phạm Hải Nguyên cho thấy tư duy sâu sắc về con người và những sự việc diễn ra trong cuộc sống thường nhật. Tuy mới 13 tuổi, song nhãn quan của Nguyên về cuộc sống xung quanh có phần trưởng thành, thể hiện rõ nét qua những bức tranh acrylic với các đề tài như: "Tham vọng", "Cơn ác mộng", "Tự do", "Lao động"...

Họa sĩ Thành Chương bày tỏ sự ngạc nhiên khi xem tranh của Phạm Hải Nguyên. Ông đặc biệt ấn tượng khi tác giả 13 tuổi đã có thể vẽ nên những tác phẩm vừa giữ được nét hồn nhiên, vừa mang theo sự chín chắn trong tư duy, có chiều sâu, thậm chí là những triết lý rất trưởng thành.

Một số tác phẩm tranh của Phạm Hải Nguyên. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phạm Hải Nguyên chia sẻ: "Triển lãm cá nhân lần thứ hai của em diễn ra sau khi nhận giải "Khát vọng Dế Mèn 2025" vào tháng 5 tại Hà Nội. Giải thưởng mang đến cho em một nguồn động viên to lớn. Được lắng nghe các ý kiến đánh giá của các họa sĩ lâu năm trong nghề đã giúp em tự tin hơn về sự lựa chọn trong hội họa. Cảm giác được khích lệ và động viên từ giải thưởng khiến em thấm thía hơn về khát vọng theo đuổi giấc mơ nghệ thuật hội họa của mình.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cảm xúc mà em muốn chia sẻ với người yêu hội họa. Triển lãm lần này không chỉ là cơ hội để em thể hiện nghệ thuật của mình, mà còn là dịp để em kết nối với cộng đồng yêu nghệ thuật".

Yêu thích hội họa trừu tượng

Phạm Hải Nguyên sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng ngay từ lúc 5 tuổi, em đã bộc lộ khả năng vẽ tranh. Nguyên được gia đình cho đi học lớp vẽ của họa sĩ Hoàng Văn Điểm ở Lạng Sơn từ năm lớp 4 (2022), học chung với Hoàng Nhật Quang (cũng sinh 2012). Lớp vẽ này có nhiều bạn vẽ khá đẹp, nhưng Hoàng Nhật Quang và Phạm Hải Nguyên nổi bật hơn.

Sau mấy năm chơi chung và vẽ chung, đến nay, nếu tranh của Hoàng Nhật Quang thiên nhiều về tinh thần biểu hiện thì Phạm Hải Nguyên thiên nhiều về tinh thần biểu tượng và trừu tượng. Điểm độc đáo trong tranh của Nguyên là cách kết hợp tài tình giữa hình ảnh và chữ viết tiếng Anh. Những con chữ xuất hiện không mang tính giải thích trực tiếp, mà như những mật mã, gợi ý để người xem tự khám phá thông điệp ẩn sau nét vẽ. Cách tiếp cận này khiến mỗi bức tranh không chỉ là tác phẩm thị giác, mà còn là một cuộc đối thoại mở giữa họa sĩ nhí và khán giả. Người xem buộc phải suy ngẫm, đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời, từ đó kết nối cảm xúc cá nhân với tác phẩm.

"Về bố cục, Nguyên sử dụng đường nét phóng khoáng, màu sắc táo bạo và sắp xếp hình ảnh theo lối phi logic, tạo cảm giác tự do, như thể em đang vẽ bằng trực giác thuần khiết nhất. Những biểu tượng trong tranh dù đơn giản nhưng giàu sức gợi, phản ánh góc nhìn trẻ thơ nhưng không kém phần sâu sắc về thế giới xung quanh" - họa sĩ Thành Chương nhận xét.

Ngoài thần tượng họa sĩ Pablo Picasso, tại Việt Nam, Phạm Hải Nguyên rất thần tượng họa sĩ Lê Kinh Tài. Nguyên cho hay, sau này có dịp sẽ đi các bảo tàng và đến quê hương Pablo Picasso để xem tranh của ông. Còn nhân triển lãm lần này, gia đình sẽ đưa Nguyên lên Kon Tum để gặp gỡ và xem xưởng vẽ của Lê Kinh Tài, trước khi trở về Lạng Sơn để đi học.

Trong năm nay, giám tuyển Lý Đợi có duyên với họa sĩ nhí. Lý Đợi đã làm "Những linh hồn ẩn giấu 2" của Hoàng Nhật Quang tại Huyen Art House (kéo dài từ 27-6 đến hết tháng 7-2025) và bây giờ là "Giấc mơ mang tên mình" của Phạm Hải Nguyên. Giám tuyển Lý Đợi bày tỏ: "Đây là một cơ duyên trong đời làm giám tuyển, hai bạn vẽ tranh cùng tuổi, sống cùng thành phố, học cùng thầy và triển lãm cùng năm. Nhưng trong các cái cùng ấy, Quang và Nguyên đã dần rẽ lối để tạo sự khác biệt trong cách sáng tác".

Nói về mong ước của mình, Phạm Hải Nguyên nói: "Em sẽ tiếp tục vẽ và hy vọng sẽ đoạt được những giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Việc có thể trở thành họa sĩ chuyên nghiệp trong tương lai hay không thì em chưa biết. Nhưng có một điều khẳng định được là em rất thích vẽ và đặc biệt yêu thích hội họa trừu tượng".

"Họa sĩ Hoàng Văn Điểm cho rằng dù lấy cảm hứng từ danh họa Picasso nhưng Nguyên không sao chép, mà phóng khoáng biến đổi hình ảnh thành những mảnh ghép ý niệm, phá vỡ quy tắc truyền thống, để tạo nên một thế giới riêng đầy bí ẩn và gợi mở…"



