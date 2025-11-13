Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam

Quang Liêm

(NLĐO) - Sau những thể hiện ấn tượng trong năm 2025, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) đã chính thức nhận lời mời từ Quick Pro Team - đội đua chuyên nghiệp UCI.

Sau những màn trình diễn ấn tượng tại Tour of Poyang Lake 2025 và chuỗi phong độ thăng hoa suốt hai năm qua, tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) đã chính thức nhận lời mời từ Quick Pro Team - đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental, cấp độ thi đấu châu lục của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI). Đây được xem là dấu mốc đặc biệt không chỉ cho bản thân Lộc mà còn cho làng xe đạp Việt Nam.

Bước ngoặt sự nghiệp của Phạm Lê Xuân Lộc

Sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, Phạm Lê Xuân Lộc thuộc lứa VĐV trẻ hiếm hoi vừa có tốc độ, vừa có nền tảng sức bền và khả năng leo đèo - những tố chất quan trọng để tiến xa ở sân chơi chuyên nghiệp quốc tế. Chỉ trong thời gian ngắn, Lộc đã khẳng định vị thế là một trong những tài năng nổi bật nhất của thế hệ tay đua Việt Nam.

Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam - Ảnh 1.

Phạm Lê Xuân Lộc trong màu áo Quân khu 7 tại giải Cúp truyền hình TP HCM 2025. (Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY)

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024 khi Lộc tạo nên thành tích "không tưởng" tại giải Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Nhân Dân, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Anh giành cùng lúc 4 danh hiệu cao quý: Áo vàng, Áo xanh, Áo chấm đỏ và Áo trắng, tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử xe đạp Việt Nam và đưa tên tuổi Xuân Lộc vượt khỏi biên giới quốc gia.

Phạm Lê Xuân Lộc bùng nổ trong năm 2025

Dưới màu áo Quân Khu 7, Lộc tiếp tục khẳng định phong độ vượt trội. Tại Giải Vô địch trẻ Quốc gia U23 - 2025, anh gần như thống trị các nội dung quan trọng khi đoạt 4 HCV ở các nội dung các nhân và đường trường. Không dừng lại ở hệ trẻ, tại Giải Vô địch Xe đạp Quốc gia 2025, Lộc tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm với 3 tấm huy chương: HCV đường trường cá nhân, HCV tính điểm 40 km và HCB tính giờ cá nhân.

Với bộ thành tích đồ sộ chỉ trong một mùa giải, Lộc trở thành một trong số rất ít tay đua trẻ của Việt Nam giành HCV ở cả hai hệ: trẻ và quốc gia.

Vì sao Quick Pro Team chọn Xuân Lộc?

Quick Pro Team là đội đua mang mô hình độc đáo: đăng ký quốc tịch tại Estonia (châu Âu) nhưng lực lượng nòng cốt lại đến từ các quốc gia châu Á như Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc… Đây là tập thể được ví như "châu Á mang hộ chiếu châu Âu" - kết hợp sức bền, tính kỷ luật và khát vọng vươn lên đặc trưng của các tay đua phương Đông.

Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam - Ảnh 2.
Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam - Ảnh 3.
Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam - Ảnh 4.

Khác với nhiều đội đua châu Âu chỉ tuyển VĐV đã thành danh, Quick Pro hướng đến những tài năng trẻ giàu tiềm năng, giàu khát khao khẳng định bản thân. Phạm Lê Xuân Lộc hội đủ mọi tiêu chí: Phong cách thi đấu thông minh, đọc đường đua tốt, khả năng nước rút mạnh mẽ, phù hợp với các chặng tốc độ cao, leo đèo tiến bộ vượt bậc, một yếu tố đòi hỏi thể lực và tinh thần thép và sự ổn định qua từng giải, cho thấy khả năng thích nghi trong môi trường thi đấu áp lực.

Việc Lộc được mời vào đội không phải là "may mắn bất ngờ", mà là kết quả của quá trình tiến bộ rõ rệt và khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các tay đua quốc tế.

Cột mốc lịch sử cho xe đạp Việt Nam

Nếu thương vụ đàm phán giữa các bên đi đến ký kết, Phạm Lê Xuân Lộc sẽ trở thành một trong những tay đua nam trẻ đầu tiên của Việt Nam khoác áo đội đua UCI Continental tại châu Âu. Đây là bước tiến quan trọng, bởi môi trường UCI Continental chính là bệ phóng để VĐV tiến tới các cấp độ cao hơn như ProTeam hay WorldTour - sân chơi của những giải đấu danh giá Tour de France, Giro d'Italia hay Vuelta a España.

Đối với xe đạp Việt Nam, sự xuất hiện của một tay đua trong hệ thống này mở ra cơ hội hội nhập sâu hơn với thế giới, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ VĐV trẻ đang nuôi khát vọng vươn ra quốc tế.

Tin liên quan

Té ngã gần đích nhưng Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ vững Áo trắng Cúp truyền hình 2024

Té ngã gần đích nhưng Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ vững Áo trắng Cúp truyền hình 2024

(NLĐO) - Dù gặp tai nạn khi cách đích 30 km nhưng tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) hoàn tất chặng đua thứ 8 cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP HCM 2024 - Tôn Đông Á dài 152 km để giữ vững chiếc Áo trắng.

Nguyễn Thị Thật vuột HCV xe đạp châu Á trong gang tấc

(NLĐO) - Tay đua Nguyễn Thị Thật giành HCB nội dung xuất phát đồng hàng nữ - Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2025 khi vuột ngôi vô địch 1/2 thân xe

Xe đạp Việt Nam có HCV châu Á đầu tiên ở hệ phong trào

(NLĐO) - Phải thi đấu bằng xe mượn, nhưng lão tướng Hoàng Hải Nam đã mang về cho xe đạp Việt Nam chiếc HCV ở cự ly 10,7 km tại Giải Vô Địch châu Á 2025.

truyền cảm hứng Quân khu 7 tài năng trẻ Điện Biên Phủ xe đạp Việt Nam UCI Phạm Lê Xuân Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo