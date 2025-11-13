Phạm Lê Xuân Lộc được mời gia nhập đội UCI Continental: Tín hiệu cực vui cho xe đạp Việt Nam

Sau những màn trình diễn ấn tượng tại Tour of Poyang Lake 2025 và chuỗi phong độ thăng hoa suốt hai năm qua, tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) đã chính thức nhận lời mời từ Quick Pro Team - đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental, cấp độ thi đấu châu lục của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI). Đây được xem là dấu mốc đặc biệt không chỉ cho bản thân Lộc mà còn cho làng xe đạp Việt Nam.

Bước ngoặt sự nghiệp của Phạm Lê Xuân Lộc

Sinh năm 2005 tại Lâm Đồng, Phạm Lê Xuân Lộc thuộc lứa VĐV trẻ hiếm hoi vừa có tốc độ, vừa có nền tảng sức bền và khả năng leo đèo - những tố chất quan trọng để tiến xa ở sân chơi chuyên nghiệp quốc tế. Chỉ trong thời gian ngắn, Lộc đã khẳng định vị thế là một trong những tài năng nổi bật nhất của thế hệ tay đua Việt Nam.

Phạm Lê Xuân Lộc trong màu áo Quân khu 7 tại giải Cúp truyền hình TP HCM 2025. (Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY)

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024 khi Lộc tạo nên thành tích "không tưởng" tại giải Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Nhân Dân, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Anh giành cùng lúc 4 danh hiệu cao quý: Áo vàng, Áo xanh, Áo chấm đỏ và Áo trắng, tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử xe đạp Việt Nam và đưa tên tuổi Xuân Lộc vượt khỏi biên giới quốc gia.

Phạm Lê Xuân Lộc bùng nổ trong năm 2025

Dưới màu áo Quân Khu 7, Lộc tiếp tục khẳng định phong độ vượt trội. Tại Giải Vô địch trẻ Quốc gia U23 - 2025, anh gần như thống trị các nội dung quan trọng khi đoạt 4 HCV ở các nội dung các nhân và đường trường. Không dừng lại ở hệ trẻ, tại Giải Vô địch Xe đạp Quốc gia 2025, Lộc tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm với 3 tấm huy chương: HCV đường trường cá nhân, HCV tính điểm 40 km và HCB tính giờ cá nhân.

Với bộ thành tích đồ sộ chỉ trong một mùa giải, Lộc trở thành một trong số rất ít tay đua trẻ của Việt Nam giành HCV ở cả hai hệ: trẻ và quốc gia.

Vì sao Quick Pro Team chọn Xuân Lộc?

Quick Pro Team là đội đua mang mô hình độc đáo: đăng ký quốc tịch tại Estonia (châu Âu) nhưng lực lượng nòng cốt lại đến từ các quốc gia châu Á như Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc… Đây là tập thể được ví như "châu Á mang hộ chiếu châu Âu" - kết hợp sức bền, tính kỷ luật và khát vọng vươn lên đặc trưng của các tay đua phương Đông.

Khác với nhiều đội đua châu Âu chỉ tuyển VĐV đã thành danh, Quick Pro hướng đến những tài năng trẻ giàu tiềm năng, giàu khát khao khẳng định bản thân. Phạm Lê Xuân Lộc hội đủ mọi tiêu chí: Phong cách thi đấu thông minh, đọc đường đua tốt, khả năng nước rút mạnh mẽ, phù hợp với các chặng tốc độ cao, leo đèo tiến bộ vượt bậc, một yếu tố đòi hỏi thể lực và tinh thần thép và sự ổn định qua từng giải, cho thấy khả năng thích nghi trong môi trường thi đấu áp lực.

Việc Lộc được mời vào đội không phải là "may mắn bất ngờ", mà là kết quả của quá trình tiến bộ rõ rệt và khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các tay đua quốc tế.

Cột mốc lịch sử cho xe đạp Việt Nam

Nếu thương vụ đàm phán giữa các bên đi đến ký kết, Phạm Lê Xuân Lộc sẽ trở thành một trong những tay đua nam trẻ đầu tiên của Việt Nam khoác áo đội đua UCI Continental tại châu Âu. Đây là bước tiến quan trọng, bởi môi trường UCI Continental chính là bệ phóng để VĐV tiến tới các cấp độ cao hơn như ProTeam hay WorldTour - sân chơi của những giải đấu danh giá Tour de France, Giro d'Italia hay Vuelta a España.

Đối với xe đạp Việt Nam, sự xuất hiện của một tay đua trong hệ thống này mở ra cơ hội hội nhập sâu hơn với thế giới, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ VĐV trẻ đang nuôi khát vọng vươn ra quốc tế.