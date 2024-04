Té ngã gần đích nhưng Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ vững Áo trắng Cúp truyền hình 2024

Ngày 11- 4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP HCM lần thứ 36 năm 2024 "Non Sông Liền Một Dải" HTV - Tôn Đông Á diễn ra chặng 8 từ Sầm Sơn (Thanh Hóa) đi Vinh (Nghệ An) dài 152 km chứng kiến những màn so tài đầy hấp dẫn.

Chặng đua là cuộc đấu trí cân não của HLV các đội trong việc bảo vệ cũng như đánh chiếm các danh hiệu. Nhằm giảm tải áp lực cho áo vàng Ivannov Timofei, các tay đua TP HCM Vinama chủ động tấn công để tách khỏi sự đeo bám của Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

8 tay đua mạnh gồm Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Nguyễn Trúc Xinh (TP HCM Vinama), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Lê Thanh Hiếu (620 Châu Thới Vĩnh Long), Trần Vương Lộc (Quân đội) tách tốp thành công, có lúc bỏ xa tốp đông có áo vàng Ivannov Timofei và áo xanh Petr Rikunov hơn 3 phút.

Ở tốp đầu này, Loic Desriac, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Trúc Xinh lần lượt về nhất, nhì, ba ở sprint 1 đặt tại đại lý Tôn Đông Á Hà Hoa (Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Nỗ lực tấn công tiếp theo giúp Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Hoàng Sang, Lê Thanh Hiếu lần lượt cán đích ở sprint 2 đặt tại đại lý Tôn Đông Á Đại Nghĩa (huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Cách đích 30 km, đoàn đua gộp thành tốp đông và tiếp tục chứng kiến những màn tấn công tách tốp tuy nhiên đều bất thành. Ở những km cuối, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động làm đầu máy kéo đưa chân sút số 1 Martin Lass về cạnh tranh nước rút.

Ngoại binh người Estonia đã không phụ công sức của các đồng đội khi đánh bại "khủng long" Petr Rikunov, giành chiến thắng chặng tại Thành phố Vinh (Nghệ An). Đây là lần thứ hai tay đua này thắng chặng ở cuộc đua năm nay. Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) cũng tạo ấn tượng khi về hạng nhì, xếp trên Petr Rikunov (hạng ba).

Không may gặp sự cố té ngã trong 30 km cuối nhưng tay đua khoác áo lính Phạm Lê Xuân Lộc vẫn đứng vững, thậm chí anh còn có mặt trong tốp cạnh tranh nước rút ở đích đến, bảo vệ thành công danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Tay đua Ivannov Timofei bảo vệ thành công Áo vàng sau 8 chặng nhưng để tay đua cạnh tranh Petr Rikunov thu ngắn cách biệt từ 14 giây 80 còn 10 giây 80. Danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài. Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu Áo xanh - vua nước rút.

Ở lễ trao thưởng chặng 8 tại Nghệ An, ông Dư Hồng Thắng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Phát là nhà phân phối của Tôn Đông Á trao 20 triệu đồng tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng được nhà tài trợ độc quyền Tôn Đông Á cùng khách hàng tổ chức xuyên suốt 25 chặng đua với tổng kinh phí gần 2,5 tỉ đồng.

Ngày 12-4 các tay đua tranh tài chặng 9 từ Nghệ An đi Quảng Bình với lộ trình thi đấu dài 197,4 km. Chặng đua sẽ xác định chủ nhân đầu tiên mặc chiếc Áo chấm đỏ - vua leo núi khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.