Phân biệt botox, mesotherapy và filler

Botox thật ra là tên một nhãn hàng đi đầu về việc sử dụng Botulinum toxin type A để làm đẹp nên được mọi người biết đến rộng rãi. Tác dụng của botox là tạm thời làm cảm giác, hoạt động, kích thước của các cơ liên quan giảm đi, ngăn chặn sự co bóp dẫn đến làm mờ được các đường nhăn động. Các vùng thường được tiêm botox bao gồm trán, đuôi mắt và giữa lông mày. Ngoài ra, botox cũng được sử dụng để giảm kích thước các vùng như hàm to, bắp tay, bắp chân, giảm hoạt động của các tuyến mồ hôi... Hiệu quả của botox xuất hiện sau một vài ngày và kéo dài trong khoảng 3 - 6 tháng.



Mesotherapy là một phương pháp tiêm nhằm cải thiện chất lượng của da bằng cách đưa các hoạt chất trực tiếp vào sâu trong da tận lớp trung bì. Những điểm cấy này có kích thước từ

1 mm tới 4 mm hoặc phi kim, lăn kim tùy theo từng tình trạng da. Quá trình này giúp tăng cường sự đàn hồi, làm mờ vết nhăn, cải thiện tông màu và cung cấp dưỡng chất cho da. Mesotherapy thường được sử dụng để điều trị các vấn đề như khô da, lão hóa, nám, mụn, da không đều màu... Tùy tình trạng mà bác sĩ sẽ lựa chọn các hoạt chất phù hợp, thường là HA, vitamin, khoáng chất, exosome, peptides, EGF, glutathione, axít tranexamic...

Filler còn gọi là chất làm đầy, là một loại gel hoặc chất lỏng được tiêm dưới da để làm đầy những khu vực bị mất mỡ hoặc mất đi sự đàn hồi. Ngày nay chủ yếu các hãng sử dụng HA làm filler. Hàm lượng và độ cứng của filler thường được điều chỉnh để tạo ra kết quả tự nhiên và duy trì sự cân bằng của khuôn mặt. Các vùng thường được tiêm filler bao gồm cằm, môi, má, thái dương, trán, rãnh cười... Hiệu quả của filler thường kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm, tùy thuộc vào loại filler được sử dụng. Ngoài tác dụng làm đầy, filler còn giữ nước giúp làn da mịn màng, căng mọng hơn.

Mỗi loại dịch vụ tiêm chích có tác dụng khác nhau, nên tùy theo nhu cầu để chọn lựa. Trước khi quyết định sử dụng bất kỳ phương pháp làm đẹp nào, người sử dụng nên trao đổi với bác sĩ để hiểu rõ về quy trình, rủi ro và kỳ vọng kết quả. Điều này giúp bảo đảm rằng việc tiêm chích sẽ được thực hiện an toàn và hiệu quả, mang lại cho người sử dụng sự tự tin và hài lòng. Các dịch vụ này phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện, sử dụng các sản phẩm chất lượng, an toàn để hạn chế thấp nhất có thể các biến chứng. Đặc biệt là filler, nếu người thực hiện không phải bác sĩ, thuốc không rõ nguồn gốc thì nguy cơ gặp phải biến chứng là rất cao mà biến chứng của filler lại cực kỳ nguy hiểm.