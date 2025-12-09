HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phân công công tác Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai; tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ; quản lý chung về công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức; quản lý toàn bộ về tài chính, ngân sách nhà nước và chủ trương đầu tư; công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên - khoáng sản; công tác quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung và quy hoạch phân khu); quản lý chung về đô thị, nhà ở; công tác tư pháp và cải cách tư pháp; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phân công công tác UBND tỉnh Đồng Nai: Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và thi hành án; Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; an toàn giao thông; đầu tư công; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu tái định cư; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương và địa phương...

Trực tiếp chỉ đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thi hành án dân sự tỉnh, Thuế tỉnh Đồng Nai, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (7 phường, 9 xã) gồm: Trấn Biên, Biên Hòa, Long Khánh, Bình Phước, Phước Long, Bình Long, An Lộc, Long Thành, Đại Phước, Nhơn Trạch, Phước An, Phước Thái, Bình An, An Phước, Long Phước, Cẩm Mỹ.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hàng ngày của UBND tỉnh do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất.

Phân công công tác UBND tỉnh Đồng Nai: Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kim Long (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai

Lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được phân công; giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác: Thương mại, dịch vụ, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, các nguồn vốn ODA, NGOs, quản lý doanh nghiệp, phát triển kinh tế.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan các lĩnh vực sau: Chịu trách nhiệm theo dõi, giải quyết toàn bộ các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách, kể cả dự án phát triển đô thị, nhà ở; chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực quản lý đô thị, nhà ở; tín dụng, ngân hàng, xổ số...

Quản lý đầu tư và phát triển doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI); quản lý đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nguồn vốn nhà nước; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; thương mại - dịch vụ, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quản lý thị trường, xuất nhập khẩu; các nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA), vốn phi Chính phủ nước ngoài (NGOs)...

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ngân hàng nhà nước và các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (3 phường, 16 xã): Xuân Lập, Hàng Gòn, Long Hưng, Thuận Lợi, Phước Bình, Thống Nhất, La Ngà, Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú, Nghĩa Trung, Hưng Phước, Xuân Định, Xuân Thành, Xuân Quế, Xuân Đường, Dầu Giây, Trị An, Tân Phú.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lãnh đạo, chỉ đạo trong quan hệ, phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ (lĩnh vực thanh niên; lao động, tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, người có công, bình đẳng giới)...

Phân công công tác UBND tỉnh Đồng Nai: Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 3.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội, các Ban Quản lý Cửa khâu và Biên giới, Ban Tiếp công dân, các Trường học thuộc UBND quản lý và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (2 phường, 19 xã) gồm: Minh Hưng, Chơn Thành, Đa Kia, Lộc Thành, Lộc Ninh, Lộc Hưng, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Nha Bích, Phước Sơn, Thọ Sơn, Đăk Nhau, Bom Bo, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, An Viễn, Bình Minh, Bàu Hàm, Hưng Thịnh, Trảng Bom.

Theo dõi công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể tỉnh.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác giao thông vận tải, xây dựng, cấp thoát nước, hạ tầng, quy hoạch chi tiết xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhà ở xã hội, đấu giá đất, các dự án giao thông thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, cứu nạn cứu hộ.

Phân công công tác UBND tỉnh Đồng Nai: Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 4.

Ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan các lĩnh vực sau: Giao thông - Vận tải; quản lý xây dựng, cấp, thoát nước; công tác đấu giá đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; phụ trách công tác quy hoạch chi tiết xây dựng (trừ Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu); công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (3 phường, 18 xã) gồm: Đồng Xoài, Bảo Vinh, Bình Lộc, Tân Tiến, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Gia Kiệm, Xuân Bắc, Xuân Phú, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức, Bình Tân, Long Hà, Phú Riềng, Phú Trung, Sông Ray, Xuân Đông.

Phân công công tác UBND tỉnh Đồng Nai: Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ 3 từ phải qua)

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, nông nghiệp, khí tượng, giá đất, giá dịch vụ thu gom rác.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan các lĩnh vực sau: Quản lý đất đai (trừ Quy hoạch sử dụng đất); quản lý tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản (trừ quy hoạch); quản lý về môi trường; đo đạc, bản đồ; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi; chăn nuôi, thú y; phát triển nông thôn; cấp nước sạch nông thôn;…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyền và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn (7 phường, 11 xã) gồm: Long Bình, Tam Hiệp, Trảng Dài, Tân Triều, Hố Nai, Phước Tân, Tam Phước, Định Quán, Phú Vinh, Phú Hòa, Nam Cát Tiên, Phú Lâm, Tân An, Thanh Sơn, Đăk Lua, Tà Lài, Phú Lý, Bù Đăng.



