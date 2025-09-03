Phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM

Tin, ảnh: Thiện An

(NLĐO) - Ông Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM.

Phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy TP HCM phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM

Cụ thể, Thường trực Thành ủy TP HCM thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới.

TIN LIÊN QUAN

Việc phân công nhằm đảm bảo kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ TP HCM.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thường trực Thành ủy TP HCM hiện nay có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM. 

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: Đặc khu Côn Đảo cần "chắt chiu" từng tấc đất để phát triển

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang: Đặc khu Côn Đảo cần "chắt chiu" từng tấc đất để phát triển

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang bày tỏ xúc động khi trở lại Côn Đảo và khẳng định niềm tin, kỳ vọng lớn vào sự phát triển của vùng đất này

Chỉ đạo mới nhất của Thành ủy TP HCM về thực hiện chính sách, chế độ nghỉ việc

(NLĐO) - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác định đúng đối tượng nghỉ việc, giải quyết kịp thời theo Nghị định 178, Nghị định 67

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo.

phó bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Phước Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo