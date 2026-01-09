Phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Đông Nam Á

Khẳng định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nghị quyết 79 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 50 doanh nghiệp (DN) nhà nước vào nhóm 500 DN lớn nhất Đông Nam Á; có 1 - 3 DN nhà nước vào nhóm 500 DN lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, xây dựng một số tập đoàn kinh tế, DN nhà nước mạnh, quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt các DN trong nước tham gia sâu một số chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Việt Nam phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng (NH) thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 NH lớn nhất châu Á về tổng tài sản; phát triển 4 NH thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần...

Nghị quyết 79 cũng đặt ra tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu có khoảng 60 DN nhà nước vào nhóm 500 DN lớn nhất Đông Nam Á; 5 DN nhà nước vào nhóm 500 DN lớn nhất thế giới.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết 79 yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về đất đai và tài nguyên. Xây dựng thể chế để huy động, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai, biển đảo, đa dạng sinh học. Phấn đấu đến hết năm 2026, Việt Nam hoàn thiện việc đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; rà soát chính xác các loại đất để có phương án điều chỉnh quy hoạch phù hợp trên cơ sở bảo đảm an ninh lương thực quốc gia kết hợp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo quỹ đất hợp lý cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị.

Nghị quyết 79 yêu cầu tổ chức, sắp xếp mạng lưới NH thương mại nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các NH thương mại nhà nước để nâng cao năng lực tài chính, tỉ lệ an toàn vốn; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội...