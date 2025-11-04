Tổng Bí thư Tô Lâm: Sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước.

Chiều 4-11, Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia thảo luận tổ tại đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại thảo luận tổ chiều 4-11. Ảnh: Phạm Thắng- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại thảo luận tổ chiều 4-11. Ảnh: Phạm Thắng

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi cơ bản các ý kiến đều đồng thuận, đánh giá cao dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV.

Nhấn mạnh việc góp ý để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV là nội dung rất quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm nói muốn lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu Quốc hội.

Quá trình lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Văn kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 vấn đề then chốt. Thứ nhất, cùng thống nhất phương hướng, định hướng phát triển đất nước giai đoạn tới với những bước đi cụ thể như thế nào. Thứ hai, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV như thế nào để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng đó, với đích đến cuối cùng là mang lại lợi ích cho nhân dân, phục vụ đất nước. Thứ ba, xem xét, ghi nhận các vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi phải bổ sung vào dự thảo Văn kiện, để kịp thời tháo gỡ.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV đã tích hợp chương trình hành động, đây là một điểm rất mới, với sự phân công rõ ràng về địa chỉ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm.

Về các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá có nhiều vấn đề rất hay, mới, tiểu ban Văn kiện sẽ rà soát, tiếp thu.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu là đề tài không phải mới, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cần nhìn nhận, đánh giá toàn diện để đi đúng hướng, để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Các đại biểu cũng đề cập các vấn đề về xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn những chính sách liên quan đến các lĩnh vực này sẽ được cụ thể hóa để đi vào cuộc sống.

Đối với vấn đề phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đề cập tại dự thảo Văn kiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh không có khoa học công nghệ thì không phát triển được, lịch sử thế giới đã chứng minh điều đó.

Tổng Bí thư cho biết tại các chuyến công tác nước ngoài thời gian gần đây, đều đã trao đổi với các đối tác về vấn đề phát triển khoa học - công nghệ. Các quốc gia đều khẳng định tầm quan trọng của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó có thể đạt được các thành tựu to lớn.

Theo Tổng Bí thư, một số quốc gia đầu tư lớn vào công nghiệp nặng, hiện nay muốn chuyển đổi cơ cấu để đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nên có xu hướng chuyển dịch các công nghệ cũ sang các nước khác theo hình thức đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư lưu ý Việt Nam cần thận trọng để không trở thành "bãi rác công nghệ".

Một vấn đề khác được Tổng Bí thư đề cập là mô hình quản trị quốc gia giai đoạn tới dựa trên pháp luật minh bạch, dữ liệu tin cậy. Nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong thời đại ngày nay, Tổng Bí thư khẳng định: "Nếu không có dữ liệu thì không thể nói đến chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo".

Tại buổi thảo luận, đại biểu Tạ Đình Thi đề cập đến vấn đề kinh tế biển và các giải pháp để phát huy các tiềm năng, lợi thế của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình và nhấn mạnh kinh tế biển Việt Nam rất tiềm năng với diện tích vùng biển trên 1 triệu km2. Song, hiện chúng ta mới chỉ khai thác được một diện tích khiêm tốn của bề mặt biển, còn rất nhiều tiềm năng ẩn sâu dưới lòng đại dương chưa được điều tra, thăm dò.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư cũng nhắc đến các thành tựu của ngành nông nghiệp với những con số về xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, chúng ta "không say sưa vào các con số" mà cần nhìn nhận vào thực chất của ngành, để có những định hướng phát triển thực chất.

Theo Tổng Bí thư, trong kinh tế, việc hạch toán là rất quan trọng. Tổng Bí thư dẫn chứng làm một con đường cần tính toán đầu tư hết bao nhiêu, sau bao nhiêu năm thu hồi được vốn. Hay sân bay Long Thành, mỗi năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước bao nhiêu, sau bao lâu thì thu hồi được vốn?

Từ đó, Tổng Bí thư cho rằng thời gian qua vấn đề hạch toán có bất cập. Một sân bay sửa chữa mà xin đóng cửa tới 1 năm, càng đóng cửa lâu thì vốn càng "nằm im" không hoạt động, càng mất nhiều tiền, bao giờ mới hoàn vốn.

Theo Tổng Bí thư, việc hạch toán này khu vực tư nhân làm rất chặt chẽ, để đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn. Ngược lại ở một số công trình, dự án, là vốn ngân sách Nhà nước cấp, nhưng chậm tiến độ, có khi 10 năm chưa xong.

Sắp tới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị, Trung ương đã có chỉ đạo để ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Đồng thời, hoàn thiện để ban hành Nghị quyết về văn hóa.

Về một số kế hoạch thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin sau Đại hội XIV của Đảng sẽ khẩn trương ban hành Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước. "Các đại biểu cũng thấy rõ, trước đây chúng ta hay nói về mô hình tăng trưởng. Nhưng mô hình tăng trưởng thì chỉ đề cập phần nào đó ở góc độ kinh tế. Còn tới đây, là mô hình phát triển đất nước, tổng thể và toàn diện hơn, phối hợp chặt chẽ với yêu cầu cao, cả nước cùng phát triển"- Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Mô hình phát triển đất nước cũng đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trên cơ sở đó, sẽ phát triển thêm để hoàn thiện, trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngoài ra, Nghị quyết về những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số cũng sẽ được ban hành để thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, theo Tổng Bí thư, yêu cầu là tăng trưởng nhưng phải bền vững, ổn định, không đánh đổi môi trường.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vấn đề tự chủ chiến lược là rất quan trọng. Đây là nội dung được đề cập trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV. Tổng Bí thư khẳng định việc tự chủ giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Gợi mở 5 yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Gợi mở 5 yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Chiều 4-11, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin về một số điểm mới, những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Huế

Sáng 2-11, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà người dân TP Huế, đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn Đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học

(NLĐO) - Sáng 26-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.

Tổng Bí thư đại biểu quốc hội Văn kiện đại hội Đại hội XIV Tổng Bí thư Tô Lâm dự thảo văn kiện đại hội XIV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo