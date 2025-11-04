Tổng Bí thư Tô Lâm: Sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước

Chiều 4-11, Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia thảo luận tổ tại đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại thảo luận tổ chiều 4-11. Ảnh: Phạm Thắng

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi cơ bản các ý kiến đều đồng thuận, đánh giá cao dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV.

Nhấn mạnh việc góp ý để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV là nội dung rất quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm nói muốn lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu Quốc hội.

Quá trình lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Văn kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 vấn đề then chốt. Thứ nhất, cùng thống nhất phương hướng, định hướng phát triển đất nước giai đoạn tới với những bước đi cụ thể như thế nào. Thứ hai, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV như thế nào để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng đó, với đích đến cuối cùng là mang lại lợi ích cho nhân dân, phục vụ đất nước. Thứ ba, xem xét, ghi nhận các vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi phải bổ sung vào dự thảo Văn kiện, để kịp thời tháo gỡ.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV đã tích hợp chương trình hành động, đây là một điểm rất mới, với sự phân công rõ ràng về địa chỉ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm.

Về các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá có nhiều vấn đề rất hay, mới, tiểu ban Văn kiện sẽ rà soát, tiếp thu.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu là đề tài không phải mới, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cần nhìn nhận, đánh giá toàn diện để đi đúng hướng, để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Các đại biểu cũng đề cập các vấn đề về xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư mong muốn những chính sách liên quan đến các lĩnh vực này sẽ được cụ thể hóa để đi vào cuộc sống.

Đối với vấn đề phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đề cập tại dự thảo Văn kiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh không có khoa học công nghệ thì không phát triển được, lịch sử thế giới đã chứng minh điều đó.

Tổng Bí thư cho biết tại các chuyến công tác nước ngoài thời gian gần đây, đều đã trao đổi với các đối tác về vấn đề phát triển khoa học - công nghệ. Các quốc gia đều khẳng định tầm quan trọng của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó có thể đạt được các thành tựu to lớn.

Theo Tổng Bí thư, một số quốc gia đầu tư lớn vào công nghiệp nặng, hiện nay muốn chuyển đổi cơ cấu để đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nên có xu hướng chuyển dịch các công nghệ cũ sang các nước khác theo hình thức đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư lưu ý Việt Nam cần thận trọng để không trở thành "bãi rác công nghệ".

Một vấn đề khác được Tổng Bí thư đề cập là mô hình quản trị quốc gia giai đoạn tới dựa trên pháp luật minh bạch, dữ liệu tin cậy. Nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong thời đại ngày nay, Tổng Bí thư khẳng định: "Nếu không có dữ liệu thì không thể nói đến chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo".

Tại buổi thảo luận, đại biểu Tạ Đình Thi đề cập đến vấn đề kinh tế biển và các giải pháp để phát huy các tiềm năng, lợi thế của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình và nhấn mạnh kinh tế biển Việt Nam rất tiềm năng với diện tích vùng biển trên 1 triệu km2. Song, hiện chúng ta mới chỉ khai thác được một diện tích khiêm tốn của bề mặt biển, còn rất nhiều tiềm năng ẩn sâu dưới lòng đại dương chưa được điều tra, thăm dò.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư cũng nhắc đến các thành tựu của ngành nông nghiệp với những con số về xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, chúng ta "không say sưa vào các con số" mà cần nhìn nhận vào thực chất của ngành, để có những định hướng phát triển thực chất.

Theo Tổng Bí thư, trong kinh tế, việc hạch toán là rất quan trọng. Tổng Bí thư dẫn chứng làm một con đường cần tính toán đầu tư hết bao nhiêu, sau bao nhiêu năm thu hồi được vốn. Hay sân bay Long Thành, mỗi năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước bao nhiêu, sau bao lâu thì thu hồi được vốn?

Từ đó, Tổng Bí thư cho rằng thời gian qua vấn đề hạch toán có bất cập. Một sân bay sửa chữa mà xin đóng cửa tới 1 năm, càng đóng cửa lâu thì vốn càng "nằm im" không hoạt động, càng mất nhiều tiền, bao giờ mới hoàn vốn.

Theo Tổng Bí thư, việc hạch toán này khu vực tư nhân làm rất chặt chẽ, để đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn. Ngược lại ở một số công trình, dự án, là vốn ngân sách Nhà nước cấp, nhưng chậm tiến độ, có khi 10 năm chưa xong.

Sắp tới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị, Trung ương đã có chỉ đạo để ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Đồng thời, hoàn thiện để ban hành Nghị quyết về văn hóa.

Về một số kế hoạch thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin sau Đại hội XIV của Đảng sẽ khẩn trương ban hành Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước. "Các đại biểu cũng thấy rõ, trước đây chúng ta hay nói về mô hình tăng trưởng. Nhưng mô hình tăng trưởng thì chỉ đề cập phần nào đó ở góc độ kinh tế. Còn tới đây, là mô hình phát triển đất nước, tổng thể và toàn diện hơn, phối hợp chặt chẽ với yêu cầu cao, cả nước cùng phát triển"- Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Mô hình phát triển đất nước cũng đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trên cơ sở đó, sẽ phát triển thêm để hoàn thiện, trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngoài ra, Nghị quyết về những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số cũng sẽ được ban hành để thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, theo Tổng Bí thư, yêu cầu là tăng trưởng nhưng phải bền vững, ổn định, không đánh đổi môi trường.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vấn đề tự chủ chiến lược là rất quan trọng. Đây là nội dung được đề cập trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV. Tổng Bí thư khẳng định việc tự chủ giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế.