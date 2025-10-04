HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong

Đông Hoa

(NLĐO) - Chủ tịch xã đang chỉ đạo phòng chống mưa lũ và phân luồng giao thông thì bị người phụ nữ lái ô tô chạy tốc độ cao tông tử vong

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn, gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27. Ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã) cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ, chỉ đạo phân luồng giao thông.

img

Xe con chạy với tốc độ cao, tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, bà Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe con đã tông phải ông Toàn, hất văng ông khoảng 10m. 

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế rời hiện trường và đến cơ quan công an trình diện vào sáng 4-10.

Liên quan vụ tai nạn nêu trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đánh giá hành vi của tài xế đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo đó, Khoản 1 Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: Người điều khiển phương tiện giao thông gây ra tai nạn, người liên quan và người có mặt tại hiện trường có trách nhiệm: dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám chữa bệnh hoặc UBND nơi gần nhất; ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến... Tuy nhiên, trường hợp trên, tài xế đã bỏ đi khỏi hiện trường, đến sáng 4-10 mới đến cơ quan công an trình diện.

Khoản 8 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 16-18 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND nơi gần nhất. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe (điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024).

Bên cạnh đó, hành vi của tài xế có dấu hiệu "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025).

Ngoài ra, theo quy định, tài xế còn phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân. Căn cứ Điều 584, 585, 591 và 601 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì mức bồi thường do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; thiệt hại khác do luật quy định...

Thí điểm xử phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông?

Thí điểm xử phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông?

UBND TP HCM vừa giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung các hình thức xử phạt mới đối với người vi phạm giao thông, như lao động công ích.

Tra cứu 83 xe đi vào đường cấm bị CSGT TP HCM ghi hình phạt nguội

(NLĐO) - CSGT TP HCM đã ghi hình để phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông tại giao lộ đường Phạm Văn Đồng và đường cắt ngang tuyến đường sắt Bắc – Nam

"Giật cô hồn": Biến tướng văn hóa và hệ lụy pháp lý

Tục "giật cô hồn" vào tháng 7 âm lịch ngày càng biến tướng, gây ra nhiều hình ảnh phản cảm, mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật

