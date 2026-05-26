Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên

"True Concert - Tình đất" - chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng sẽ được VTV phát sóng ngày 31-5. Trong chương trình, khán giả sẽ được hòa mình vào một không gian đầy chất thơ qua những sáng tác và tiếng hát Phan Mạnh Quỳnh.

"Các ca khúc của Quỳnh thường có những yếu tố thiên nhiên, những cảm xúc bồi hồi, xúc động nên ở concert "Tình đất", Quỳnh có sự đồng điệu khá rõ"- nam nhạc sĩ chia sẻ. Ngắm nhìn những cánh hoa vàng rực rỡ, cỏ cây và đàn bướm ánh sáng xuất hiện xuyên suốt phần dàn dựng cho hai ca khúc "Hoa mặt trời" và "Từ đó", nam nhạc sĩ cho hay những hình ảnh mình gửi gắm trong âm nhạc được thể hiện rõ nét trong chương trình.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Nghệ An, tuổi thơ của Phan Mạnh Quỳnh gắn với khu vườn, con đê và những cánh đồng. Thiên nhiên vì thế trở thành một phần rất tự nhiên trong cách anh cảm nhận cuộc sống lẫn sáng tác.

"Tôi đã rất nhiều lần ngắm khung cảnh mặt trời lên, mặt trời lặn. Sau này khi sáng tác nhạc, những hình ảnh ấy cũng đến với tôi một cách rất tự nhiên. Viết gì thì viết, cũng sẽ luôn có sự xuất hiện của khung cảnh thiên nhiên mà tôi từng nhìn ngắm hoặc được nghe kể. Đó là một phần rất quan trọng trong sáng tác của mình" – nam nhạc sĩ nói.

Khi viết "Từ đó" cho bộ phim "Mắt biếc", Phan Mạnh Quỳnh đặt mình vào cảm xúc của nhân vật Ngạn - chàng trai vừa "chạm ngõ" tình yêu, bước vào giai đoạn mà "thấy cái gì cũng đẹp". Với một người vừa biết yêu, thiên nhiên xung quanh dường như cũng trở nên khác đi: chiếc lá, cơn gió hay nhành cỏ dại đều có thể gợi nên cảm xúc.

Sự thay đổi âm thầm ấy được anh gói lại trong câu hát "tôi khác một ngày" như một lời tự sự nhỏ nhưng chứa sự chuyển biến rất lớn bên trong con người:

"Thấy nhớ chiếc lá vừa rơi/ Chiều nổi gió, có những mộng mơ/ Ngậm nhành cỏ dại trên môi, tôi khác một ngày…"

Điều còn lại sau những câu hát không hẳn là một miền quê cụ thể mà là cảm giác của tuổi trẻ, của rung động đầu đời và của những tháng năm đã lặng lẽ đi qua.

Với "True Concert - Tình đất", VTV và TH Group mang đến cho khán giả những ca khúc quen thuộc và hình ảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời

Nếu "Từ đó" mang vẻ trong trẻo của những rung động đầu đời, thì "Lời hẹn" - nhạc phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" lại mở ra một không gian bảng lảng, huyền hoặc và đầy cảm giác định mệnh. Trong các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, thiên nhiên không chỉ làm nền cho câu chuyện mà gần như trở thành nơi cảm xúc và ký ức của con người được phản chiếu.



Bởi khả năng gợi không gian rất mạnh ấy, ca khúc đã được đội múa Nakama Yosakoi lựa chọn để biên đạo thành tác phẩm "Nguyệt ước" – ra mắt tại Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 ở Hà Nội.

Với biên đạo Trần Quốc Anh, điều đặc biệt trong âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh nằm ở khả năng khiến người nghe có thể "nhìn thấy" không gian mà bài hát mở ra. Anh nhận xét ca từ của nam nhạc sĩ luôn mang nhiều chất thơ, trong khi phần âm nhạc lại có khả năng dẫn người nghe bước vào một vùng không gian rất rõ, nơi thiên nhiên hiện lên vừa hùng vĩ vừa huyền bí.



Điều đó khiến cho một cánh bướm, chiếc lá hay ánh trăng trong ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh không chỉ gợi nên những rung động rất riêng tư mà đôi khi còn mở ra cả cảm giác kỳ vĩ và huyền hoặc như một miền không gian khác.

Và sau cùng, điều còn ở lại trong tâm trí người nghe đôi khi không chỉ là một câu hát, mà là cảm giác mình đã từng bước qua vùng không gian ấy cùng âm nhạc.