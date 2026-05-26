Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên

Yến Anh

(NLĐO)- Thiên nhiên trong âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh luôn để lại cảm giác rất đặc biệt. Nó khiến người nghe có cảm giác mình hòa trong thiên nhiên.

"True Concert - Tình đất" - chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng sẽ được VTV phát sóng ngày 31-5. Trong chương trình, khán giả sẽ được hòa mình vào một không gian đầy chất thơ qua những sáng tác và tiếng hát Phan Mạnh Quỳnh.

Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh 1.

Ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh

"Các ca khúc của Quỳnh thường có những yếu tố thiên nhiên, những cảm xúc bồi hồi, xúc động nên ở concert "Tình đất", Quỳnh có sự đồng điệu khá rõ"- nam nhạc sĩ chia sẻ. Ngắm nhìn những cánh hoa vàng rực rỡ, cỏ cây và đàn bướm ánh sáng xuất hiện xuyên suốt phần dàn dựng cho hai ca khúc "Hoa mặt trời" và "Từ đó", nam nhạc sĩ cho hay những hình ảnh mình gửi gắm trong âm nhạc được thể hiện rõ nét trong chương trình.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Nghệ An, tuổi thơ của Phan Mạnh Quỳnh gắn với khu vườn, con đê và những cánh đồng. Thiên nhiên vì thế trở thành một phần rất tự nhiên trong cách anh cảm nhận cuộc sống lẫn sáng tác.

"Tôi đã rất nhiều lần ngắm khung cảnh mặt trời lên, mặt trời lặn. Sau này khi sáng tác nhạc, những hình ảnh ấy cũng đến với tôi một cách rất tự nhiên. Viết gì thì viết, cũng sẽ luôn có sự xuất hiện của khung cảnh thiên nhiên mà tôi từng nhìn ngắm hoặc được nghe kể. Đó là một phần rất quan trọng trong sáng tác của mình" – nam nhạc sĩ nói.

Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh 2.

Thiên nhiên là một phần rất tự nhiên trong các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh

Khi viết "Từ đó" cho bộ phim "Mắt biếc", Phan Mạnh Quỳnh đặt mình vào cảm xúc của nhân vật Ngạn - chàng trai vừa "chạm ngõ" tình yêu, bước vào giai đoạn mà "thấy cái gì cũng đẹp". Với một người vừa biết yêu, thiên nhiên xung quanh dường như cũng trở nên khác đi: chiếc lá, cơn gió hay nhành cỏ dại đều có thể gợi nên cảm xúc.

Sự thay đổi âm thầm ấy được anh gói lại trong câu hát "tôi khác một ngày" như một lời tự sự nhỏ nhưng chứa sự chuyển biến rất lớn bên trong con người:

"Thấy nhớ chiếc lá vừa rơi/ Chiều nổi gió, có những mộng mơ/ Ngậm nhành cỏ dại trên môi, tôi khác một ngày…"

Điều còn lại sau những câu hát không hẳn là một miền quê cụ thể mà là cảm giác của tuổi trẻ, của rung động đầu đời và của những tháng năm đã lặng lẽ đi qua.

Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh 3.

Với "True Concert - Tình đất", VTV và TH Group mang đến cho khán giả những ca khúc quen thuộc và hình ảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời

Nếu "Từ đó" mang vẻ trong trẻo của những rung động đầu đời, thì "Lời hẹn" - nhạc phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" lại mở ra một không gian bảng lảng, huyền hoặc và đầy cảm giác định mệnh. Trong các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, thiên nhiên không chỉ làm nền cho câu chuyện mà gần như trở thành nơi cảm xúc và ký ức của con người được phản chiếu.

Bởi khả năng gợi không gian rất mạnh ấy, ca khúc đã được đội múa Nakama Yosakoi lựa chọn để biên đạo thành tác phẩm "Nguyệt ước" – ra mắt tại Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 ở Hà Nội.

Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh 4.

Tình đất được phát trên sóng VTV ngày 31-5

Với biên đạo Trần Quốc Anh, điều đặc biệt trong âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh nằm ở khả năng khiến người nghe có thể "nhìn thấy" không gian mà bài hát mở ra. Anh nhận xét ca từ của nam nhạc sĩ luôn mang nhiều chất thơ, trong khi phần âm nhạc lại có khả năng dẫn người nghe bước vào một vùng không gian rất rõ, nơi thiên nhiên hiện lên vừa hùng vĩ vừa huyền bí.

Điều đó khiến cho một cánh bướm, chiếc lá hay ánh trăng trong ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh không chỉ gợi nên những rung động rất riêng tư mà đôi khi còn mở ra cả cảm giác kỳ vĩ và huyền hoặc như một miền không gian khác.

Và sau cùng, điều còn ở lại trong tâm trí người nghe đôi khi không chỉ là một câu hát, mà là cảm giác mình đã từng bước qua vùng không gian ấy cùng âm nhạc.

Tin liên quan

Phan Mạnh Quỳnh đổi lời bài hát vì "Mắt biếc"

Phan Mạnh Quỳnh đổi lời bài hát vì "Mắt biếc"

(NLĐO) - Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hé lộ đã đổi vài từ trong ca khúc "Có chàng trai viết lên cây" để phù hợp với câu chuyện trong phim "Mắt biếc" do Victor Vũ đạo diễn.

âm nhạc Phan Mạnh Quỳnh thiên nhiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo