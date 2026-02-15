HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phan Mạnh Quỳnh: "Thay đổi của vợ chồng tôi sau 10 năm là có nhiều tiền hơn"

Thùy Trang

(NLĐO) - Xuất hiện trong "Ở đây có ai", vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh kể lại câu chuyện tình yêu hơn một thập kỷ đầy sóng gió nhưng "có nhiều tiền hơn".

Phan Mạnh Quỳnh bị bà xã hot girl "nhắc nhở nhỏ nhẹ" dịp Valentine

Phan Mạnh Quỳnh: "Thay đổi của vợ chồng tôi sau 10 năm là có nhiều tiền hơn" - Ảnh 1.

Phan Mạnh Quỳnh và vợ Khánh Vy đã có hành trình 10 năm cùng nhau

Nhân dịp Lễ tình nhân 2026, talkshow Ở đây có ai do MZ News sản xuất chính thức lên sóng số đặc biệt với sự tham gia của vợ chồng ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy. Cuộc trò chuyện của cặp đôi mang đến cho khán giả những chia sẻ chân thành và lần đầu hé lộ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình yêu và hôn nhân kín tiếng.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy từng được biết đến trong vai trò người mẫu tự do và diễn viên trong các MV nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh, Đức Phúc và Only C.

Vợ Phan Mạnh Quỳnh cho biết ấn tượng đầu tiên của cô về chồng là sự duyên dáng, hài hước và tính cách luôn mong muốn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh.

Khi Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận mình yêu vợ nhiều hơn, Khánh Vy cũng tự nhận bản thân ghen nhiều hơn chồng. Bà xã kém 4 tuổi cho biết bản thân đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đồng ý trở thành người yêu và người vợ của nam nhạc sĩ. Sau ba lần được tỏ tình, Khánh Vy mới nhận lời yêu của nam ca sĩ nổi tiếng với một "giao kèo" đặc biệt: mối quan hệ phải được công khai một cách nghiêm túc.

Phan Mạnh Quỳnh: "Thay đổi của vợ chồng tôi sau 10 năm là có nhiều tiền hơn" - Ảnh 2.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh

Nhìn lại chặng đường 10 năm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh hóm hỉnh chia sẻ: "Thay đổi đầu tiên sau 10 năm của tụi mình là tuổi tác và thứ hai là có tiền nhiều hơn".

Khánh Vy cũng thẳng thắn nói về sự trưởng thành của bản thân. Nếu trước đây cô từng tủi thân khi người yêu lỡ hẹn vào những dịp đặc biệt vì bận chạy show, thì hiện tại cô đã thấu hiểu, ủng hộ và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng: "Ảnh lo cho sự nghiệp thì mới lo được cho tương lai của tụi mình".

Vợ Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ điều khiến cô rung động ở chồng suốt 10 năm qua

Trước đó, Phan Mạnh Quỳnh từng khiến bà xã xúc động khi thể hiện ca khúc "Gặp gỡ, yêu đương và được bên em" trong ngày sinh nhật của hậu phương trước hơn 20.000 khán giả. Khoảnh khắc ấy được xem là một trong những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình tình yêu của cả hai.

Phan Mạnh Quỳnh: "Thay đổi của vợ chồng tôi sau 10 năm là có nhiều tiền hơn" - Ảnh 3.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ thẳng thắn về cuộc hôn nhân của mình

Chia sẻ về mùa Valentine 2026, nam ca sĩ cho biết đây là dịp đặc biệt khi vừa kỷ niệm tình yêu, vừa chuẩn bị đón một mùa Tết ấm cúng bên gia đình nhỏ. Trước lời chia sẻ của chồng, Khánh Vy nhẹ nhàng nhắc nhở: "Không được gộp chung quà Valentine và quà Tết cho vợ đâu nhé!"

Những chia sẻ không chỉ hài hước, mà còn sâu sắc và duyên dáng của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đã mang đến một số "Ở đây có ai" rất đặc biệt và ngọt ngào cho khán giả.

Series Ở đây có ai do MZ News sản xuất theo đuổi không gian đối thoại chân thật, nơi nghệ sĩ không xuất hiện với vai trò "ngôi sao", mà là những con người đời thường - biết yêu, biết tổn thương và biết trưởng thành.

Phan Mạnh Quỳnh: "Thay đổi của vợ chồng tôi sau 10 năm là có nhiều tiền hơn" - Ảnh 4.

Sau 10 năm bên nhau, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh ngày càng gắn bó vì hiểu nhau hơn

Không chạy theo kịch tính hay những câu chuyện giật gân, Ở đây có ai lựa chọn nhịp điệu chậm rãi, lắng nghe và đào sâu vào cảm xúc. Ở đó, khách mời được kể lại câu chuyện của mình theo cách tự nhiên nhất, từ những kỷ niệm vụn vặt như lần hẹn hò trễ 2 tiếng, đến những thay đổi lớn lao sau một thập kỷ gắn bó.

Chính sự giản dị ấy tạo nên sức hút riêng của chương trình: khán giả không chỉ "xem", mà còn "thấy mình" trong câu chuyện của người khác.

Phan Mạnh Quỳnh vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh chuyện tình Phan Mạnh Quỳnh
    Thông báo