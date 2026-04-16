Phẫn nộ clip người cha lôi con nhỏ ra đánh tới tấp giữa khu dân cư TPHCM

Người cha nghi say rượu đánh liên tiếp con trai 3 tuổi trong hẻm ở TPHCM.

Ngày 16-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là cha của một bé trai khoảng 3 tuổi, dùng một vật giống dép liên tục chửi mắng và đánh vào tay, vai và lưng em bé.

Hình ảnh người đàn ông liên tiếp đánh vào người bé trai trong đoạn clip gây phẫn nộ.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông này còn đánh cả vào mặt đứa trẻ. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người trong khu vực. Dù cháu bé nhiều lần giơ tay che chắn và bỏ chạy vào một ngôi nhà trong hẻm, người đàn ông vẫn tiếp tục kéo ra và đánh tiếp.

Chỉ đến khi có người dân chạy đến can ngăn, hành vi bạo lực mới dừng lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho xảy ra tại hẻm 39, khu nhà trọ phố Phú Thứ, phường Phú An (TPHCM).

Người dân địa phương cho biết người đàn ông trong clip là cha ruột của cháu bé, thường xuyên uống rượu say và có hành vi đánh đập con cái.

Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Phú An cho biết lực lượng chức năng đã mời người cha lên làm việc, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả cụ thể.