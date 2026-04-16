Phẫn nộ clip người cha lôi con nhỏ ra đánh tới tấp giữa khu dân cư TPHCM

Tin: Nguyễn Tiến; đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO)- Clip gây phẫn nộ ghi lại cảnh người cha nghi say xỉn đánh con trai 3 tuổi liên tiếp giữa hẻm ở TPHCM

Người cha nghi say rượu đánh liên tiếp con trai 3 tuổi trong hẻm ở TPHCM.

Ngày 16-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là cha của một bé trai khoảng 3 tuổi, dùng một vật giống dép liên tục chửi mắng và đánh vào tay, vai và lưng em bé.

Phẫn nộ clip người cha lôi con nhỏ ra đánh tới tấp giữa khu dân cư TPHCM - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông liên tiếp đánh vào người bé trai trong đoạn clip gây phẫn nộ.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông này còn đánh cả vào mặt đứa trẻ. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người trong khu vực. Dù cháu bé nhiều lần giơ tay che chắn và bỏ chạy vào một ngôi nhà trong hẻm, người đàn ông vẫn tiếp tục kéo ra và đánh tiếp.

Chỉ đến khi có người dân chạy đến can ngăn, hành vi bạo lực mới dừng lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho xảy ra tại hẻm 39, khu nhà trọ phố Phú Thứ, phường Phú An (TPHCM).

Người dân địa phương cho biết người đàn ông trong clip là cha ruột của cháu bé, thường xuyên uống rượu say và có hành vi đánh đập con cái.

Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Phú An cho biết lực lượng chức năng đã mời người cha lên làm việc, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả cụ thể.

Xôn xao clip đạo tì ở TPHCM làm rơi quan tài trong lúc đưa tang

Xôn xao clip đạo tì ở TPHCM làm rơi quan tài trong lúc đưa tang

(NLĐO) - Khi đưa quan tài ra khỏi nhà và quay vào lạy tạ thì một sự cố bất ngờ khiến quan tài rơi xuống mặt đường.

Sự thật phía sau clip “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” xôn xao mạng xã hội

(NLĐO) - Clip lan truyền phản ánh học sinh không ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh phải đứng nắng chờ phụ huynh đến đón

Nữ TikToker gây phẫn nộ khi chê bánh mì "chỉ đói khát, khổ cực mới ăn"

(NLĐO) - Đoạn clip được cho là của nữ TikToker hơn 3 triệu lượt follow, chê bai bánh mì "chỉ đói khát, khổ cực mới ăn" đang gây bức xúc cộng đồng mạng.

mạng xã hội hành vi bạo lực bạo hành trẻ em Bình Dương TPHCM đánh con nhỏ phường phú an
