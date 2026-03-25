Xôn xao clip đạo tì ở TPHCM làm rơi quan tài trong lúc đưa tang

Tin-ảnh-clip: PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Khi đưa quan tài ra khỏi nhà và quay vào lạy tạ thì một sự cố bất ngờ khiến quan tài rơi xuống mặt đường.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao đoạn clip đạo tì đã làm rơi quan tài trong lúc đưa tang, nhiều người xót xa trước sự cố hy hữu này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào sáng 23-3 trước hẻm 79, đường Hoà Bình, phường Tân Thới Hoà (TPHCM). 

Sự cố quan tài rơi khiến nhiều người xót xa

Người dân địa phương kể lại sự việc. Theo đó, lúc 9 giờ ngày 23-3, một gia đình tổ chức đưa tang cho cụ ông 67 tuổi. 

Người dân kể lại sự việc

Khi đạo tì khiêng quan tài ra khỏi nhà và quay lại lạy tạ trước khi rời nhà đi an táng thì bất ngờ một người trong nhóm đạo tì bị khuỵu chân. Việc này dẫn đến quan tài bất ngờ rơi xuống mặt đường.

Xôn xao clip đạo tì ở TPHCM làm rơi quan tài trong lúc đưa tang - Ảnh 1.

Sự cố xảy ra trước hẻm 79, đường Hoà Bình, TPHCM

Ngay sau đó, đội đạo tì đã nhanh chóng ổn định lại đội hình và tiếp tục đưa quan tài lên xe tang, đưa người quá cố về nơi an nghỉ ở Đức Hoà, Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Bà Thu Cúc (hàng xóm) cho biết: Cụ ông vừa qua đời lúc trước sống tại địa phương nhưng sau đó con cái lớn dọn đi nơi khác sinh sống nên ông cũng đi theo. 

Khi ông qua đời, người thân đưa ông về nhà cũ làm đám tang. Sau khi an táng thì gia đình khoá cửa.  "Đó là sự cố ngoài ý muốn, sau đó thì gia đình cũng có đau xót nhưng cũng không có trách móc gì đội an táng" - bà Cúc nói thêm.

Tin liên quan

Công an TPHCM khuyến cáo mới nhất, người dân cần biết

Công an TPHCM khuyến cáo mới nhất, người dân cần biết

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phát thông báo cảnh báo về đảm đảo an ninh, an toàn hàng không; khuyến cáo người dân một số hành vi cần lưu ý.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi

(NLĐO) - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã lập chuyên án truy tìm những kẻ lừa đảo số tiền lớn.

CEO Nguyễn Ngọc Tiền và ồn ào kiện tụng trước khi bị Công an TPHCM bắt giam

(NLĐO) - Quá trình hợp tác làm ăn, chủ đầu tư đã khởi kiện Công ty Đảo Vàng do doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền ra toà do vi phạm hợp đồng hợp tác đầu tư

    Thông báo