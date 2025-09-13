HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Hoàng Triều

(NLĐO) - Sáng 13-9, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ dâng hương và phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác trước khi đến Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế.

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 1.

Sáng 13-9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ dâng hương phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình tại Nam Sudan cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 2.Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175

(NLĐO) - Từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 1.000 quân nhân Việt Nam tham gia các phái bộ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Abyei và nhiều địa bàn khó khăn khác.

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 3.

Đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nghi thức chào cờ trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 4.

Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, đã đại diện phát động phong trào thi đua "Lập công dâng Bác"

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 5.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước, trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175.

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 6.
Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 7.

Đại diện chỉ huy các khoa của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 ký kết giao ước thi đua

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 8.

Thiếu tướng Lê Quang Trí, Bí thư Đảng uỷ, phó giám đốc bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo, động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ.

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 9.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 10.

Công tác huấn luyện của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, bám sát thực tiễn và đúng trọng tâm. Các nội dung huấn luyện đã hoàn thành gồm: đào tạo cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS), Cấp cứu chấn thương nâng cao (ATLS), Luật nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ (ICRC), Quy tắc sử dụng vũ lực (ROE), Chuyển thương y tế đường không (AMET), võ Aikido, cùng Chương trình phòng chống bóc lột và lạm dụng tình dục

Chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 11.

Dự kiến trong ít ngày tới, các chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ làm lễ xuất quân và chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ Nam Sudan.


