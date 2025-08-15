HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phẫn nộ vụ một cụ bà 80 tuổi ở TP HCM bị thanh niên bóp cổ đến tử vong

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên, TP HCM đang ngồi xem ti vi một mình trên ghế xếp thì bị nam thanh niên bất ngờ tiến đến bóp cổ dẫn đến tử vong

Công an phường Tân Uyên, TP HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến một bà cụ khoảng 80 tuổi tử vong.

Một nguồn tin cho biết sáng 15-8, gia đình phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế xếp, phía trước ti vi. Ban đầu, người nhà cho rằng cụ đã lớn tuổi nên qua đời.

Cụ bà 80 tuổi ở TP HCM bị thanh niên bóp cổ đến tử vong Gây chấn động - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng

Tuy nhiên, khi trích xuất camera, gia đình mới tá hỏa vì phát hiện nạn nhân bị một nam thanh niên bóp cổ đến tử vong.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy khoảng 19 giờ 30 ngày 14-8, cụ bà đang ngồi xem ti vi một mình trên ghế xếp. Lúc này, một nam thanh niên đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng đi từ phía sau, rồi bất ngờ tiến đến bóp cổ cụ bà.

Cụ bà 80 tuổi ở TP HCM bị thanh niên bóp cổ đến tử vong Gây chấn động - Ảnh 2.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm hung thủ vào nhà bóp cổ cụ bà đang ngồi xem ti vi

Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng chiếc gối đè lên mặt cụ bà đến khi nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, người này đã rời khỏi hiện trường.

Theo người thân của nạn nhân, hình ảnh từ camera cho thấy kẻ ra tay nghi là ở gần nhà cụ bà.

Một lãnh đạo Công an phường Tân Uyên cho biết công an phường đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM điều tra và truy bắt nghi phạm. Về phía cụ bà, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi.

Tin liên quan

VIDEO: Thót tim cảnh cụ bà 96 tuổi bị rắn bò vào sân nhà tấn công

VIDEO: Thót tim cảnh cụ bà 96 tuổi bị rắn bò vào sân nhà tấn công

(NLĐO) - Cụ bà 96 tuổi may mắn thoát nạn khi bất ngờ bị một con rắn lớn, nghi rắn hổ mang, bò vào sân nhà tấn công.

Cảnh sát cõng cụ bà 94 tuổi xuống thang thoát khỏi đám cháy nhà 3 tầng

(NLĐO) - 4 người mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng trong khi đám cháy đang bùng phát tại tầng 1, toả nhiều khói, khí độc

Công an cứu cụ bà 88 tuổi rơi xuống giếng sâu

(NLĐO) - Các chiến sĩ công an đã kịp thời cứu sống một cụ bà 88 tuổi bị rơi xuống giếng sâu

nam thanh niên công an phường Tân Uyên cụ bà xem ti vi cơ quan chức năng án mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo