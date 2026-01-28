Sáng 28-1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm trong hoạt động đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến những sai phạm trong hoạt động đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm Covid-19 bị tạm hoãn

Trong số này, bị cáo Phan Quốc Việt (46 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) bị truy tố về tội tham ô tài sản; bị cáo Trịnh Quang Trí (54 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Quốc Việt được lực lượng công an dẫn giải đến phiên xét xử. Quá trình chờ làm thủ tục ban đầu, bị cáo Việt tranh thủ trò chuyện với bị cáo Trịnh Quang Trí cùng một số bị cáo khác.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do một bị cáo có đơn xin hoãn tòa vì người thân bị bệnh nặng. Bên cạnh đó, một số luật sư cũng xin hoãn phiên tòa và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án vắng mặt.

Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên tòa diễn ra ở Đắk Lắk

Theo cáo trạng, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, ông Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á nhằm tạm ứng sinh phẩm, vật tư y tế trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán.

Theo sự thống nhất giữa các bên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) đã gửi công văn "mượn hàng" tới Công ty Việt Á, Công ty An Việt và Công ty Dược phẩm Huế, cam kết sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu, thanh toán theo giá tại thời điểm "mượn hàng".

Sau đó, CDC Đắk Lắk hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn để thanh toán cho các doanh nghiệp nêu trên.

Cáo trạng thể hiện CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt 6 gói thầu mua kit test xét nghiệm COVID-19. Trong đó, 4 gói thầu đã được thanh toán với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng và 2 gói thầu chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán.

Mặc dù giá trúng thầu mỗi bộ kit test từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng, nhưng kết quả điều tra xác định giá thực tế chỉ hơn 143.000 đồng/kit test. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.

Trong giai đoạn một của vụ án, vào tháng 8-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Trịnh Quang Trí 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác là cán bộ CDC Đắk Lắk và nhân viên Công ty Việt Á cũng đã nhận các mức án từ án treo đến 5 năm tù.

Trước đó, bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù.