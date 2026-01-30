Ngày 30-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, TAND Khu vực 1 - TP Cần Thơ đã có bản án dân sự sơ thẩm về "Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng" với nguyên đơn là liên danh Công ty TNHH Hoàng Thắng - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Phúc Tiến; bị đơn là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban Quản lý ODA) TP Cần Thơ.

Theo đơn khởi kiện, liên danh (nhà thầu) đã ký hợp đồng với Ban Quản lý ODA Cần Thơ (chủ đầu tư) vào ngày 2-6-2018 để thi công gói thầu xây dựng kè hồ Búng Xáng . Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 23-12-2018 .

Theo số liệu kiểm toán, giá trị quyết toán của gói thầu là hơn 33,1 tỉ đồng , chủ đầu tư đã thanh toán gần 26,9 tỉ đồng. Số tiền còn lại là hơn 6,2 tỉ đồng nhưng đã hơn 6 năm, nhà thầu nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng Ban ODA TP Cần Thơ không chịu thanh toán và không có thiện chí. Vì vậy, nhà thầu đề nghị tòa xem xét buộc Ban Quản lý ODA Cần Thơ phải trả hơn 6,2 tỉ đồng và tiền lãi chậm thanh toán hơn 4,4 tỉ đồng.

Vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã ban hành phương án sắp xếp Ban Quản lý dự án ODA thực hiện thủ tục sáp nhập vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố

Trong khi đó, đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày tranh luận rằng dự án "Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL- Tiểu dự án TP Cần Thơ" kết thúc thời gian gia hạn thanh toán vào cuối năm 2019 và dự án đã giải ngân hết 100% nguồn vốn ODA của dự án.

Hiện nay, dự án còn một số gói thầu xây lắp chưa được thanh toán (trong đó có gói thầu CT-PW-2.4.2). Lý do dự án đã giải ngân hết 100% nguồn vốn ODA nên phải chờ phê duyệt xong quyết toán thì UBND TP Cần Thơ mới có cơ sở bổ sung vốn ngân sách để giải quyết thanh toán khoản nợ xây lắp của dự án.

Đến thời điểm này dự án chưa được phê duyệt xong quyết toán, nên chưa có cơ sở pháp lý và số liệu quyết toán chính thức để thành phố bổ sung kinh phí cho dự án. Vì vậy, dự án hiện chưa có nguồn vốn để giải quyết thanh toán nợ cho nhà thầu. Ngoài ra, ban cũng đề nghị nhà thầu xem xét lại số tiền lãi.

Toà nhận định rằng căn cứ điều 65 của hợp đồng xây lắp giữa liên danh và chủ đầu tư thể hiện thời gian quyết toán khi kết thúc hợp đồng là trong vòng 56 ngày, kể từ ngày nhận được bản kê chi tiết của nhà thầu nếu bản kê đó đúng và hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn thanh toán nêu trên, đồng thời đã có kiểm toán độc lập và xác định được số tiền để thanh toán chính thức nhưng bị đơn vẫn chưa thanh toán được số tiền còn nợ.

Do đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện liên danh, buộc Ban Quản lý ODA Cần Thơ phải trả số tiền còn nợ chưa thanh toán là hơn 6,2 tỉ đồng và tiền lãi hơn 3,7 tỉ đồng.