Bạn đọc

Chưa di dời sân vận động gây tranh luận ở Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Liên quan đến đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cho biết thành phố chưa có ý định di dời.

Ngày 8-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 7. Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - cho biết kỳ họp thứ 7 có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Chưa di dời sân vận động Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng thời, quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, cũng như của giai đoạn 2026-2030 một cách phù hợp, trên tinh thần thể chế hóa nghị quyết của Đảng bộ thành phố, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, nhận định năm 2025, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn gặp không ít những khó khăn, hạn chế.

Trong đó, 6/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều…

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao, ông Lê Quang Tùng khẳng định cần xây dựng một trung tâm văn hóa đẳng cấp.

Chưa di dời sân vận động Cần Thơ - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết thành phố chưa có ý định di dời sân vận động thành phố

Riêng về đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ mà báo chí đăng tải thời gian qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: "Chúng ta chưa có ý định dời sân vận động. Thường vụ chưa có ý kiến, Ban Chấp hành đảng bộ chưa bàn và HĐND thành phố cũng chưa đưa ra".

Tuy nhiên, ông Lê Quang Tùng lưu ý hiện nhà thi đấu, trung tâm thể thao xuống cấp, nếu không tập trung vào lĩnh vực này thì Cần Thơ sẽ mất vai trò, vị thế là trung tâm vùng. Vì vậy, các đại biểu HĐND cần bàn luận để sắp tới khi thành phố làm quy hoạch sẽ có những quyết sách về lĩnh vực, công trình nhằm tập trung nguồn lực thực hiện.

Chưa di dời sân vận động Cần Thơ - Ảnh 3.

Kỳ họp sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030, ông Lê Quang Tùng đề nghị nghiêm túc nhìn nhận, xây dựng kế hoạch, với giải pháp cụ thể khắc phục hiệu quả những hạn chế của năm 2025.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân và các nhà đầu tư chiến lược.

Sân vận động Cần Thơ là sân vận động đa năng, nằm gần ven bờ sông Hậu. Nơi đây không chỉ tổ chức bóng đá mà còn tổ chức giải đua xe mô tô.

Cho đến nay, chưa có thông tin xác định chính xác thời điểm hình thành cũng như lịch sử của sân vận động Cần Thơ. Sân được cho là đã được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Trước kia, sức chứa của sân vận động Cần Thơ ước tính khoảng 50.000 chỗ, sau giảm còn khoảng 45.000 chỗ. (Sau lần cải tạo lắp ghế ngồi năm 2019, sân tiếp tục giảm ghế ngồi xuống còn 30.000 chỗ.

Nơi đây từng là sân nhà của câu lạc bộ Cần Thơ. Tuy nhiên, sau khi đội bóng này giải thể thì không có câu lạc bộ chuyên nghiệp nào đăng ký sân Cần Thơ làm sân nhà từ năm 2023 đến nay. Chính vì vậy, nhiều hạng mục trong sân xuống cấp.

Vừa qua, nhiều tờ báo đăng tải thông tin Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Cần Thơ di dời sân vận động Cần Thơ và Trung tâm Thể dục thể thao về Phân khu 17 - Tiểu vùng đô thị y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao cấp vùng (quận Ô Môn cũ) để khai thác tối đa khu vực đất có giá trị thương mại rất cao ở phường Cái Khế. Đề xuất này vấp phải tranh luận từ người dân.


