Thường trực Ủy ban Tư pháp và Pháp luật đề nghị Chính phủ phân tích rõ "nguy cơ" của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với sự tồn vong của chế độ đến nay đã được đẩy lùi đến đâu để dự báo đúng tình hình

Sáng 5-9, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ QH khai mạc phiên họp thứ 49 để thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng năm 2025.

Nhũng nhiễu, tiêu cực chưa khắc phục

Trình bày thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận định mặc dù các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm nhưng một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng; trong khi xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu. Đáng chú ý, số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao (tăng 181,01%); tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy công tác hoàn thiện thể chế và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đạt kết quả tích cực. Đã tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gây thất thoát, lãng phí lớn. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh. "Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng; làm rõ sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý" - ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra nhìn nhận việc kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ chưa có chuyển biến tích cực; nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được khắc phục... Do đó, Chính phủ cần phân tích rõ "nguy cơ" của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với sự tồn vong của chế độ đến nay đã được đẩy lùi đến đâu, để dự báo đúng tình hình và đề ra giải pháp đột phá, đáp ứng yêu cầu.

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch QH Lê Minh Hoan đề cập câu chuyện lừa đảo trên mạng, điển hình là tình trạng lừa đảo đi làm "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia; rồi nhiều người cao tuổi bị lừa bởi những "chuyến du lịch 0 đồng". Còn Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị các bộ, ngành chuyên môn phải quản lý chặt chẽ tài khoản trên không gian mạng, nhất là TikTok, Facebook. Ông gợi ý trên các nền tảng đó nên có đăng ký và kết hợp với dữ liệu của Bộ Công an để quản lý. Nếu quản lý được nội dung này cộng với quản lý số điện thoại nữa, sẽ hiệu quả hơn.

Giải trình sau đó, về tội phạm lừa đảo trên mạng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết rất nhiều quốc gia gặp phải tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, kể cả châu Âu và Mỹ. Đây là thực trạng chung, khó khăn chung của tất cả quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ cố gắng và đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả nền tảng, từ không gian mạng cho tới báo chí chính thức. Vừa rồi, người dân cũng ý thức rất cao nhưng vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin để bị lừa đảo" - Thượng tướng Nguyễn Văn Long nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: PHẠM THẮNG

Nhiều nơi lạm dụng cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tại phiên họp sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Long thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP). Luật lần này sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng phiếu LLTP nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng phiếu LLTP.

Tại điều 41 dự thảo luật, phiếu LLTP gồm phiếu LLTP số 1 và số 2 được cấp cho cá nhân. Trong đó, phiếu LLTP số 2 được cấp theo yêu cầu của cá nhân chỉ để người đó biết được nội dung về LLTP của mình. Việc sử dụng phiếu LLTP phải được sự đồng ý của người được cấp, theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo luật quy định mang tính nguyên tắc về các trường hợp được yêu cầu cấp phiếu LLTP. Thường trực ủy ban cho rằng việc tiếp tục duy trì quy định về cấp phiếu LLTP số 2 cho cá nhân để họ biết được nội dung về LLTP của mình là cần thiết. Tuy nhiên, để hạn chế việc lạm dụng yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2, đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo luật quy định nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu cá nhân phải cung cấp phiếu LLTP số 2 khi thực hiện các thủ tục hành chính thông thường hoặc trong các quan hệ dân sự, lao động…

Đa số ý kiến tán thành việc ban hành dự án luật này, đánh giá các nội dung cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Một số ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn để khắc phục tình trạng lạm dụng đối với yêu cầu cấp phiếu LLTP.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh lưu ý dù dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng quy định các cơ quan, tổ chức chỉ có quyền yêu cầu cấp thông tin LLTP, không được yêu cầu cấp phiếu LLTP nhưng nếu các cơ quan, tổ chức không thực hiện quyền yêu cầu cấp thông tin mà lại chuyển hóa thành yêu cầu cá nhân đương sự phải nộp phiếu LLTP để bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì tình trạng lạm dụng phiếu này vẫn có thể xảy ra. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung vào khoản 3 điều 7 nội dung quy định rõ ràng hơn về việc các cơ quan, tổ chức không yêu cầu cá nhân phải nộp phiếu LLTP, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nhất trí vẫn duy trì phiếu LLTP số 1 và số 2, đồng thời đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định có tính nguyên tắc về các trường hợp được yêu cầu cấp phiếu LLTP. Theo đó, cần quy định "nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu cá nhân, công dân phải cung cấp phiếu LLTP số 2 không thực sự cần thiết", tránh lạm dụng.

Phải thông qua Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch sửa đổi tại kỳ họp thứ 10 Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ QH khóa XV, QH dự kiến xem xét, quyết định gần 70 nội dung lớn, có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng. "Trong đó, dứt khoát phải thông qua được Luật Đất đai và Luật Quy hoạch sửa đổi. Đây là những nội dung quan trọng đã được trung ương cho ý kiến định hướng. Hiện nay các địa phương đang chờ 2 luật này trong chỉ đạo quản lý, điều hành" - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025. Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH điều chỉnh dự toán chi các hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng, giao bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số tiền hơn 1.448 tỉ đồng. Dự toán chi các hoạt động kinh tế của Bộ Xây dựng (sau sáp nhập) là 21.653,959 tỉ đồng, theo đó dự toán chi các hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng sau điều chỉnh là 20.205,816 tỉ đồng (trong đó chi các hoạt động kinh tế đường bộ là 11.151,857 tỉ đồng). Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày nêu rõ đa số ý kiến ủy ban nhất trí việc điều chỉnh dự toán là cần thiết. Báo cáo khẳng định việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định việc điều chỉnh này là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, áp dụng cho các trường hợp có lý do khách quan cần điều chỉnh. Trên cơ sở thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính kiến nghị Ủy ban Thường vụ QH xem xét và ban hành nghị quyết với các nội dung, đó là điều chỉnh giảm hơn 1.448 tỉ đồng từ dự toán chi hoạt động kinh tế năm 2025 của Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố, phù hợp với việc phân cấp quản lý quốc lộ. Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải nêu rõ Ủy ban Thường vụ QH thống nhất với Tờ trình.



