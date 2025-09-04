Sáng mai 5-9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp Phiên thứ 49 để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Ngay sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Tiếp theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025; các báo cáo công tác năm 2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng thời xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025 theo Tờ trình số 699/TTr-CP ngày 15-8-2025 của Chính phủ.

Cho ý kiến về nội dung theo Tờ trình số 34/TTr-CP ngày 5-8-2025 của Chính phủ (về sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ).