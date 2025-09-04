HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Sáng mai 5-9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp Phiên thứ 49 để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận công tác Phòng chống tham nhũng - Ảnh 1.

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Ngay sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Tiếp theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025; các báo cáo công tác năm 2025 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng thời xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025 theo Tờ trình số 699/TTr-CP ngày 15-8-2025 của Chính phủ.

Cho ý kiến về nội dung theo Tờ trình số 34/TTr-CP ngày 5-8-2025 của Chính phủ (về sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ).

Tin liên quan

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bước sang giai đoạn mới

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bước sang giai đoạn mới

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong công tác phòng, chống lãng phí

Những chỉ đạo "nóng" của Thành ủy TP HCM về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(NLĐO) - Thành ủy TP HCM yêu cầu xử lý nghiêm cả những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng để thúc đẩy phát triển kinh tế

Một môi trường minh bạch, không tham nhũng, nhất là giảm thiểu tham nhũng vặt, sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động công bằng

ủy ban thường vụ quốc hội phòng, chống tham nhũng Chủ tịch Quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo