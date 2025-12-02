Hương Tràm với showcase giàu cảm xúc

Hương Tràm trở lại sau 5 năm

Showcase ra mắt album "Phao cứu sinh" của Hương Tràm được tổ chức trong không khí đầy cảm xúc, đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sau thời gian dài du học và sống tại Mỹ.

Dàn nghệ sĩ đình đám như Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, nhạc sĩ Tú Dưa,.... cũng có mặt để chúc mừng Hương Tràm.

Và đặc biệt hơn cả, bố mẹ của nữ ca sĩ cũng xuất hiện. NSND Tiến Dũng bày tỏ sự biết ơn, gửi lời cảm ơn chân thành từ gia đình đến với những khán giả có mặt trong showcase. "Đây không chỉ là ngày ra mắt dự án của một ca sĩ, mà đánh dấu một bước phát triển mới của Hương Tràm trong cuộc sống", NSND Tiến Dũng tâm sự.

Trong hành trình trở lại sau 5 năm, Hương Tràm cho biết cô khác trước khi dám đi con đường khác với màu sắc Cinematic Pop. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tràm là người rất mê phim ảnh. Khi xem những bộ phim Hollywood, đặc biệt là những bộ phim có phần âm nhạc lớn như The Greatest Showman, Tràm bị cuốn hút bởi cảm xúc mãnh liệt từ những bản OST như Never Enough.

Đó là thứ âm nhạc có không gian rất rộng, ý nghĩa rất lớn, và khiến người nghe như hòa vào từng khung hình. Chính cảm hứng đó đã đưa Tràm đến với Cinematic Pop".

Hương Tràm và bố mẹ, NSND Tiến Dũng

Tại showcase, nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân hiểu rằng Cinematic Pop không phải là thể loại dễ tiếp cận. Nhưng Hương Tràm tin rằng "người nghệ sĩ phải đủ can đảm để bước khỏi vùng an toàn và thử nghiệm những điều mới".

Với Phao cứu sinh, Hương Tràm không chỉ đổi mới bản thân mà còn góp phần thổi làn gió mới vào thị trường âm nhạc Việt, vốn hiếm khi xuất hiện các album thuần Cinematic Pop được đầu tư quy mô như thế.

Đường mới của Hương Tràm

Hương Tràm trở lại với hành trình mới mẻ

Không chỉ là một ca sĩ, Hương Tràm còn viết nhạc. Cô kể: "Mỗi lần stress, tôi lái xe một mình và mở nhạc Rock thật lớn để quẩy theo. Và tôi luôn tò mò không biết nếu Hương Tràm hát Rock thì sẽ như thế nào. Vậy là tôi đưa luôn bài Rock này vào album mới này".

Ba sáng tác: Phao cứu sinh, Ước anh nhiều nỗi buồn và Nhường anh cho cô ấy trong album là ba lát cắt cảm xúc liên tiếp của một câu chuyện tình đẹp: Tan vỡ, buồn và bình yên. Lúc hạnh phúc, người đàn ông là "phao cứu sinh" của cuộc đời cô. Khi bị phản bội, điều duy nhất cô có thể "ước" là "anh nhiều nỗi buồn".

Và khi vượt qua tất cả, cô nhẹ nhàng đặt dấu chấm bằng lời nhắn cuối: "Nhường anh cho cô ấy".

Đó không chỉ là câu chuyện của nhân vật trong bài hát, mà còn là điều Hương Tràm từng trải qua. Hương Tràm chia sẻ: "Hãy tin vào bản thân. Hãy chọn con đường của mình. Và hãy để giấc mơ tự tỏa sáng đúng lúc".

Hương Tràm- Bùi Anh Tuấn: đôi song ca ăn ý

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn luôn ăn ý khi song ca

Showcase còn trở nên trọn vẹn hơn khi Hương Tràm bất ngờ mời Bùi Anh Tuấn - giọng hát mà cô "rất trân trọng" - xuất hiện trong phần trình diễn đặc biệt. Cả hai từng ghi dấu ấn mạnh mẽ từ thời Giọng hát Việt, vì vậy màn tái hợp này mang ý nghĩa lớn với khán giả.

Hương Tràm chia sẻ rằng cô thật sự xúc động khi nhìn thấy Tuấn trở lại sân khấu, giống như cách chính cô đang comeback. "Tràm luôn tin rằng ngoài kia có rất nhiều người dành tình yêu cho giọng hát tuyệt đẹp của Bùi Anh Tuấn. Hy vọng Tuấn sẽ dùng tình yêu ấy làm động lực để tiếp tục cống hiến. - Hương Tràm tâm sự.

Đó không chỉ là lời chúc, mà còn là sự trân quý giữa hai nghệ sĩ từng trưởng thành cùng nhau.

Và một điều nữa dễ dàng nhận ra Hương Tràm ngày nay nữ tính hơn xưa rất nhiều

Cinematic Pop - thể loại đòi hỏi chiều sâu và sự dũng cảm - đã trở thành phương tiện để Hương Tràm chuyển hóa cảm xúc thành nghệ thuật.

Từng bài hát, từng hình ảnh, từng đoạn giai điệu đều mang dấu ấn của người nghệ sĩ đã tìm lại chính mình sau những biến chuyển lớn nhất cuộc đời.

Với album phòng thu thứ hai này, Hương Tràm không chỉ trở lại, mà còn đặt chân sang một chương mới trong sự nghiệp. Khán giả sẽ được thấy một giọng hát sâu sắc, bản lĩnh và giàu giá trị nghệ thuật hơn.