HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Phao cứu sinh" của Hương Tràm

Thùy Trang

(NLĐO)- Sau 5 năm, Hương Tràm tái xuất mạnh mẽ với album mang tinh thần điện ảnh và câu chuyện chữa lành.

Hương Tràm với showcase giàu cảm xúc

Phao cứu sinh của Hương Tràm - Ảnh 1.

Hương Tràm trở lại sau 5 năm

Showcase ra mắt album "Phao cứu sinh" của Hương Tràm được tổ chức trong không khí đầy cảm xúc, đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sau thời gian dài du học và sống tại Mỹ. 

Dàn nghệ sĩ đình đám như Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, nhạc sĩ Tú Dưa,.... cũng có mặt để chúc mừng Hương Tràm. 

Và đặc biệt hơn cả, bố mẹ của nữ ca sĩ cũng xuất hiện. NSND Tiến Dũng bày tỏ sự biết ơn, gửi lời cảm ơn chân thành từ gia đình đến với những khán giả có mặt trong showcase. "Đây không chỉ là ngày ra mắt dự án của một ca sĩ, mà đánh dấu một bước phát triển mới của Hương Tràm trong cuộc sống", NSND Tiến Dũng tâm sự.

Trong hành trình trở lại sau 5 năm, Hương Tràm cho biết cô khác trước khi dám đi con đường khác với màu sắc Cinematic Pop. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tràm là người rất mê phim ảnh. Khi xem những bộ phim Hollywood, đặc biệt là những bộ phim có phần âm nhạc lớn như The Greatest Showman, Tràm bị cuốn hút bởi cảm xúc mãnh liệt từ những bản OST như Never Enough. 

Đó là thứ âm nhạc có không gian rất rộng, ý nghĩa rất lớn, và khiến người nghe như hòa vào từng khung hình. Chính cảm hứng đó đã đưa Tràm đến với Cinematic Pop".

Phao cứu sinh của Hương Tràm - Ảnh 2.

Hương Tràm và bố mẹ, NSND Tiến Dũng

Tại showcase, nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân hiểu rằng Cinematic Pop không phải là thể loại dễ tiếp cận. Nhưng Hương Tràm tin rằng "người nghệ sĩ phải đủ can đảm để bước khỏi vùng an toàn và thử nghiệm những điều mới". 

Với Phao cứu sinh, Hương Tràm không chỉ đổi mới bản thân mà còn góp phần thổi làn gió mới vào thị trường âm nhạc Việt, vốn hiếm khi xuất hiện các album thuần Cinematic Pop được đầu tư quy mô như thế.

Đường mới của Hương Tràm 

Phao cứu sinh của Hương Tràm - Ảnh 3.

Hương Tràm trở lại với hành trình mới mẻ

Không chỉ là một ca sĩ, Hương Tràm còn viết nhạc. Cô kể: "Mỗi lần stress, tôi lái xe một mình và mở nhạc Rock thật lớn để quẩy theo. Và tôi luôn tò mò không biết nếu Hương Tràm hát Rock thì sẽ như thế nào. Vậy là tôi đưa luôn bài Rock này vào album mới này". 

Ba sáng tác: Phao cứu sinh, Ước anh nhiều nỗi buồn và Nhường anh cho cô ấy trong album là ba lát cắt cảm xúc liên tiếp của một câu chuyện tình đẹp: Tan vỡ, buồn và bình yên. Lúc hạnh phúc, người đàn ông là "phao cứu sinh" của cuộc đời cô. Khi bị phản bội, điều duy nhất cô có thể "ước" là "anh nhiều nỗi buồn". 

Và khi vượt qua tất cả, cô nhẹ nhàng đặt dấu chấm bằng lời nhắn cuối: "Nhường anh cho cô ấy".

Đó không chỉ là câu chuyện của nhân vật trong bài hát, mà còn là điều Hương Tràm từng trải qua. Hương Tràm chia sẻ: "Hãy tin vào bản thân. Hãy chọn con đường của mình. Và hãy để giấc mơ tự tỏa sáng đúng lúc".

Hương Tràm- Bùi Anh Tuấn: đôi song ca ăn ý

Phao cứu sinh của Hương Tràm - Ảnh 4.

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn luôn ăn ý khi song ca

Showcase còn trở nên trọn vẹn hơn khi Hương Tràm bất ngờ mời Bùi Anh Tuấn - giọng hát mà cô "rất trân trọng" - xuất hiện trong phần trình diễn đặc biệt. Cả hai từng ghi dấu ấn mạnh mẽ từ thời Giọng hát Việt, vì vậy màn tái hợp này mang ý nghĩa lớn với khán giả. 

Hương Tràm chia sẻ rằng cô thật sự xúc động khi nhìn thấy Tuấn trở lại sân khấu, giống như cách chính cô đang comeback. "Tràm luôn tin rằng ngoài kia có rất nhiều người dành tình yêu cho giọng hát tuyệt đẹp của Bùi Anh Tuấn. Hy vọng Tuấn sẽ dùng tình yêu ấy làm động lực để tiếp tục cống hiến. - Hương Tràm tâm sự. 

Đó không chỉ là lời chúc, mà còn là sự trân quý giữa hai nghệ sĩ từng trưởng thành cùng nhau.

Phao cứu sinh của Hương Tràm - Ảnh 5.

Và một điều nữa dễ dàng nhận ra Hương Tràm ngày nay nữ tính hơn xưa rất nhiều

Cinematic Pop - thể loại đòi hỏi chiều sâu và sự dũng cảm - đã trở thành phương tiện để Hương Tràm chuyển hóa cảm xúc thành nghệ thuật. 

Từng bài hát, từng hình ảnh, từng đoạn giai điệu đều mang dấu ấn của người nghệ sĩ đã tìm lại chính mình sau những biến chuyển lớn nhất cuộc đời. 

Với album phòng thu thứ hai này, Hương Tràm không chỉ trở lại, mà còn đặt chân sang một chương mới trong sự nghiệp. Khán giả sẽ được thấy một giọng hát sâu sắc, bản lĩnh và giàu giá trị nghệ thuật hơn.

Tin liên quan

Hương Tràm trở lại bằng sở trường

Hương Tràm trở lại bằng sở trường

(NLĐO)- Hương Tràm quay trở lại đường đua V-Pop bằng sở trường ballad của mình, với thông điệp "độc" nhất trong sự nghiệp âm nhạc

Hương Tràm Hương Tràm trở lại giọng ca Hương Tràm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo