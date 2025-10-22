“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

Anh Thư

(NLĐO) - Những bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.

Theo Live Science, một "pháo đài ma" có thể từng được sử dụng cho các đội quân dưới thời pharaoh Thutmose I của Ai Cập cổ đại vừa được phát hiện ở phía Bắc sa mạc Sinai, không xa bờ Địa Trung Hải.

Theo Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, tàn tích của pháo đài cổ đã trải rộng trên diện tích 0,8 ha, và được bảo tồn rất tốt. Bên trong thậm chí vẫn còn tàn tích của lò nướng và một khối quân lương đã hóa đá từ lâu.

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc - Ảnh 1.

Pháo đài cổ đại hiện ra với những bức tường lượn sóng kỳ lạ giữa sa mạc Sinai của Ai Cập - Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP

Pháo đài được phát hiện tại Tell el-Kharouba, một di chỉ khảo cổ nằm gần con đường quân sự cổ xưa được gọi là "Con đường Horus", theo tên vị thần bầu trời và chiến tranh đầu chim ưng của người Ai Cập.

Con đường quân sự này trải dài qua phía bắc sa mạc Sinai, nối đồng bằng sông Nile với các khu vực khác ở phía đông Địa Trung Hải, nơi một số cơ sở quân sự từng được tìm thấy trước đây.

Một trong các đặc điểm nổi bật nhất của pháo đài là các bức tường được xây theo cấu trúc kỳ lạ, lượn sóng từ Bắc xuống Nam và chia cắt một phần khu vực phía Tây vốn được sử dụng làm khu dân cư.

Theo các nhà khảo cổ, cấu trúc độc đáo này giúp các bức tường ổn định hơn - điều đã được chứng minh sau 3.500 năm - và giảm tác động của sự xói mòn do gió và cát.

Pháo đài lớn được bảo vệ nghiêm ngặt với 11 tháp phòng thủ. Một số tháp có chôn đồ gốm bên dưới, vốn là một nghi lễ khi xây dựng các công trình lớn ở Ai Cập cổ đại.

Những món đồ gốm này có khắc tên Thutmose I và là bằng chứng cụ thể nhất khiến các nhà khoa học tin rằng pháo đài này được xây dựng dưới thời kỳ ông cai trị Ai Cập (khoảng năm 1504 đến năm 1492 trước Công nguyên).

Pharaoh Thutmose I đã mở rộng đế chế Ai Cập đến tận Syria ngày nay, giúp giải thích vị trí mà "pháo đài ma" được phát hiện.

Tin liên quan

Lịch sử loài người thay đổi vì một chất độc

Lịch sử loài người thay đổi vì một chất độc

(NLĐO) - Một trong những yếu tố giúp chúng ta là loài người duy nhất chưa bị tuyệt chủng đã được hé lộ qua 51 chiếc răng hóa thạch.

Lần theo tín hiệu lạ cực sáng, các nhà thiên văn sốc nặng

(NLĐO) - Tín hiệu vô tuyến nhanh và sáng nhất mà nhân loại từng bắt được đã đem đến một phát hiện làm đảo lộn hiểu biết cơ bản về lỗ đen vũ trụ.

"Ông tổ" của những quái thú "vĩ đại nhất" lộ diện

(NLĐO) - Với niên đại có thể lên đến 230 triệu năm, Huayracursor jaguensis là thành viên nguyên thủy và đầu tiên của nhánh quái thú Sauropodomorpha.

pháo đài Ai Cập sa mạc Sinai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo