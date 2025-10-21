HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

"Ông tổ" của những quái thú "vĩ đại nhất" lộ diện

Anh Thư

(NLĐO) - Với niên đại có thể lên đến 230 triệu năm, Huayracursor jaguensis là thành viên nguyên thủy và đầu tiên của nhánh quái thú Sauropodomorpha.

Một trong những loài quái thú cổ xưa nhất thế giới vừa lộ diện ở Argentina với bộ xương hóa thạch gần như hoàn chỉnh, có niên đại khoảng 225-230 triệu năm.

Nó là một loài hoàn toàn chưa được biết đến trước đây của phân bộ quái thú Sauropodomorpha và cũng là loài nguyên thủy nhất.

"Ông tổ" của những quái thú vĩ đại nhất lộ diện - Ảnh 1.

Bộ xương của loài quái thú mới được phát hiện - Ảnh: CONICET

Được đặt tên là Huayracursor jaguensis - tức "Kẻ lướt gió từ Jagüé", sinh vật này thể hiện những đặc điểm sơ khai của Sauropodomorpha với chiếc cổ dài hơn và thân hình to lớn hơn đáng kể so với những động vật cùng thời.

Huayracursor jaguensis thực ra chỉ dài khoảng 2 m và nặng khoảng 18 kg khi còn sống, nhưng vào thời kỳ đó - kỷ Tam Điệp - khủng long vẫn còn rất sơ khai và kích thước còn rất nhỏ.

"Ông tổ" của những quái thú vĩ đại nhất lộ diện - Ảnh 2.

Chân dung loài quái thú mới khi còn sống - Ảnh đồ họa: Jorge Blanco

Trong các kỷ Jura và Phấn Trắng tiếp theo, "gia tộc" Sauropodomorpha mới phát triển các loài to lớn hơn, trong đó lớn nhất là các loài Titanosauria (thằn lằn hộ pháp) của nhánh Sauropoda, với một số loài nặng hàng chục tấn và dài hàng chục mét, là những quái thú trên cạn lớn nhất trong lịch sử hành tinh.

Viết trên tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Martin Hechenleitner của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vùng La Rioja (CRILAR) cho biết Huayracursor jaguensis cung cấp bằng chứng sớm nhất về sự gia tăng khối lượng cơ thể và kéo dài cổ đồng thời ở Sauropodomorpha.

Điều này cho thấy các đặc điểm quan trọng của nhóm quái thú này đã xuất hiện từ buổi bình minh của thế giới khủng long, một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tiến hóa của gia tộc siêu quái thú này.

hóa thạch khủng long quái thú
