Pháp luật không dung thứ cho kẻ tranh thủ thiên tai để phạm tội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Pháp luật không dung thứ cho kẻ tranh thủ thiên tai để phạm tội

Trần Thái

(NLĐO) - Người phạm tội trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng xã hội sẽ không thể viện cớ khó khăn để giảm nhẹ hình phạt.

TAND Tối cao vừa công bố Nghị quyết 04/2025 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về hướng dẫn áp dụng thống nhất các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 và Điều 52 Bộ Luật Hình sự. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2025.

Khái niệm "lợi dụng hoàn cảnh" được làm rõ

Một trong những hướng dẫn của Nghị quyết là làm rõ và định lượng nghiêm khắc đối với các hành vi phạm tội mang tính cơ hội, trục lợi từ sự hỗn loạn, thiên tai, hay đại dịch. Nghị quyết đã cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý nghiêm khắc hơn các tội phạm phát sinh trong thời kỳ khủng hoảng.

Nghị quyết hướng dẫn chi tiết tình tiết tăng nặng tại điểm l, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự: "Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội".

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ tình trạng bão lũ - AI

Theo Nghị quyết, các hoàn cảnh được xác định để áp dụng tình tiết tăng nặng bao gồm: Hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp như bạo loạn vũ trang, tình trạng di cư ồ ạt, khủng hoảng lương thực… Ngoài ra là  thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác như động đất, sóng thần, bão lũ, hạn hán, hỏa hoạn, đại dịch…

Một điểm hướng dẫn quan trọng là tòa án không đòi hỏi hành vi phạm tội phải xảy ra đúng lúc đang có thiên tai, dịch bệnh. Yếu tố then chốt là người phạm tội lợi dụng hậu quả hoặc sự hỗn loạn, mất cảnh giác do các sự kiện này gây ra để thực hiện hành vi trục lợi.

Nghị quyết đưa ra ví dụ minh họa điển hình.

Theo đó, lợi dụng hoàn cảnh người dân đang đi sơ tán khẩn cấp để tránh bão lũ, Nguyễn Văn A đã trộm cắp tài sản là chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng. 

Trong trường hợp này, hành vi của Nguyễn Văn A sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm l khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Điều này đồng nghĩa với việc mức án đối với tội "Trộm cắp tài sản" của A sẽ cao hơn đáng kể so với một vụ trộm cắp tài sản cùng giá trị xảy ra trong điều kiện bình thường.

Làm rõ tình tiết "phạm tội vì động cơ đê hèn"

Hướng dẫn về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội vì động cơ đê hèn" được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự cũng đã được Nghị quyết 04/2025 làm rõ.

Theo Nghị quyết, tình tiết "phạm tội vì động cơ đê hèn" được áp dụng trong các trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi nhằm mục đích trả thù (phạm tội để trả đũa cá nhân); trốn tránh trách nhiệm của bản thân (phạm tội nhằm phủi bỏ trách nhiệm cá nhân); phạm tội đối với người mà mình mang ơn (phạm tội với người đã từng giúp đỡ, nuôi dưỡng, hoặc có ân nghĩa với mình); những hành vi phạm tội khác thể hiện sự bội bạc, phản trắc.

Nghị quyết cung cấp các ví dụ minh họa rõ ràng về những hành vi được coi là phạm tội vì động cơ đê hèn, bao gồm: Giết người nhằm mục đích lấy vợ hoặc chồng nạn nhân; giết tình nhân đã có thai với mình để trốn tránh trách nhiệm nuôi con; giết người đã cho vay, giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, hoạn nạn nhằm trốn nợ…

Khi tòa án xác định hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp trên, người phạm tội sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "vì động cơ đê hèn".

Tin liên quan

"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

(NLĐO) – Cơ quan công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do nữ người Việt điều hành đã chiếm đoạt tiên của 8.000 người dân.

Khởi tố 7 người liên quan vụ hỗn chiến trong quán nhậu vì lý do "lãng xẹt"

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 7 người liên quan vụ hỗn chiến tại quán nhậu, trong đó 2 bị can bị bắt tạm giam, 5 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Án mạng rúng động ở Đắk Lắk, nghi phạm tự tử cách hiện trường khoảng 400 mét

(NLĐO) – Người cha tử vong với thương tích đầy mình, hung thủ nghi là người con được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

trộm cắp tài sản Nghị quyết Bộ luật Hình sự tình trạng khẩn cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo