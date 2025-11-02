Các đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố

Ngày 2-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại tổ dân phố Phú Quý, xã Nam Trạch.

Theo đó, 7 người bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự. Trong số này, 2 người bị bắt tạm giam là Nguyễn Tấn Mạnh (SN 2002) và Doãn Thanh Hải (SN 2002), cùng trú xã Nam Trạch.

5 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Huỳnh Hồng Quân (2002), Nguyễn Tuấn Anh (1989), Phạm Xuân Thành (1984) - đều trú tại xã Nam Trạch; Đặng Quang Nhật (1996, trú phường Đồng Thuận) và Nguyễn Quyết Thắng (1998, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 18-8, tại quán Văn Nguyễn (TDP Phú Quý, xã Nam Trạch), trong lúc uống bia, Đặng Quang Nhật cho rằng Nguyễn Anh Đức dắt xe va vào xe của mình nên lớn tiếng cãi vã. Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang, Nhật lao vào đánh Đức.

Nhóm thanh niên ở xã Nam Trạch gồm Mạnh, Quân, Hải, Tuấn Anh và Thành sau đó cầm ly thủy tinh, gạch men rượt đuổi, đánh nhau với Đặng Quang Nhật và Nguyễn Quyết Thắng, khiến khu vực náo loạn.

Vụ ẩu đả khiến an ninh trật tự tại địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.