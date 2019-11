Ngày 28-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Nhật Trường (SN 1987; ngụ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mức án 14 năm tù về tội giết người; bị cáo Trần Thanh Vũ (SN 1984; ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) mức án 1 năm tù về tội che giấu tội phạm và bị cáo Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1987; ngụ xã An Bình A) mức án 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.



3 bị cáo trước tòa

Diễn biến của vụ án cho thấy, bị cáo Trường và anh Lâm Hoàng Gia (SN 1991; ngụ xã An Bình A) không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vào ngày 19-5 vừa qua, Trang (bạn của Trường) đến nhà và xảy ra đánh nhau với chị Nguyễn Thị Bé E. (vợ anh Gia) do mâu thuẫn chuyện vay mượn tiền nhưng chưa trả.

Thấy bạn mình bị đánh, Trường vào can ngăn thì bị anh Gia đánh trúng vào mặt một cái. Tức giận, Trường lấy con dao trong nhà của anh Gia rồi đâm trúng vào người anh Gia một nhát gây tử vong. Sau đó, Trường kêu Vũ điều khiển xe máy chở Trường nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi để Trường bỏ trốn.