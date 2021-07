Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng dịch.

Nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch ở Hà Nội đã bị xử phạt - Ảnh: Vũ Quyên

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho hay các đơn vị đã phối hợp kiểm tra, xử phạt 178 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt là 227 triệu đồng. Cùng với đó, các tổ công tác thường xuyên rà soát, kiểm tra đột xuất với các cơ sở kinh doanh đã bị yêu cầu dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Trong quá trình kiểm tra, vẫn phát hiện một số chủ cơ sở lén lút hoạt động nên lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý các trường hợp này.

Lực lượng chức năng đã phạt 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm các quy định về phòng dịch gồm 1 quán karaoke, 4 quán internet, 1 quán ăn và 1 quán cà phê, xử phạt tổng số 95 triệu đồng.

Đặc biệt, tối 21-7, tổ công tác lưu động của Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với Công an xã Kim Quan, trạm y tế xã kiểm tra, phát hiện tại chùa Long Bản, ở làng Kim 1, xã Kim Quan có 12 người đang tụ tập để hầu đồng. Công an xã Kim Quan đã lập biên bản và tham mưu UBND xã hoàn tất hồ sơ trình UBND huyện ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp trên, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Ngoài việc triển khai các biện pháp tuyên truyền xử phạt, ngay từ 6 giờ sáng 24-7, thực hiện chỉ thị 17 của UBND TP về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, huyện Thạch Thất đã thành lập các tổ công tác phối hợp với công an các xã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Tính từ 6 giờ sáng ngày 24-7 đến trưa ngày 25-7, trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ, Công an các xã, thị trấn của huyện Đông Anh (Hà Nội) đã phát hiện và xử phạt 58 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch với tổng số tiền 153 triệu đồng. Trong đó có 13 trường hợp ra ngoài đường không đeo khẩu trang, 38 trường hợp ra ngoài không có lý do, 6 người tụ tập đông người tại xã Uy Nỗ và 1 cơ sở hồ câu cá của tại xã Kim Chung do Hoàng Xuân Cường ở thôn Nhuế, xã Kim Chung làm chủ, do để tụ tập 4 người đến câu cá giải trí.



Đối với trường hợp tụ tập đông người tại xã Uy Nỗ, Công an xã đã thiết lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt tổng số 40 triệu đồng. Còn Tại hồ câu tại xã Kim Chung, Công an xã cũng đã thiết lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt hành chính đối với chủ hồ câu số tiền 15 triệu đồng và mỗi cá nhân đi câu số tiền 2 triệu đồng.