Sáng 24-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

Quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại xã Nhơn Thọ của Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn

Nguồn tin của phóng viên cho biết đối tượng liên quan vụ án trên là một người đàn ông làm nghề tài xế xe tải đường dài thường trú ở xã Nhơn Thọ, được xác định mắc Covid-19 ngày 22-7. Một ngày sau (23-7), một người ở cùng nhà và là F1 của tài xế này cũng được xác định mắc Covid-19.

Trước đó, tài xế xe tải trên đi từ TP HCM về Bình Định vào chiều 17-7, ở nhà đến 20-7, sáng 21-7 được lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 21-7 dương tính SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp trực tuyến mới đây với các sở, ngành và chính quyền địa phương về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã yêu cầu các cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự nếu người từ vùng dịch Covid-19 về không thực hiện biện pháp cách ly, làm lây lan dịch.



Bên cạnh đó, nếu để những người đang cách ly đi ra ngoài, làm lây lan dịch bệnh thì sẽ xử lý kỷ luật chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn. Gia đình có người cách ly không thực hiện theo đúng quy định của chính quyền địa phương cũng phải bị xử lý hành chính.



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (bìa phải) trong một lần kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra nhiều trường hợp về từ TP HCM nhưng không thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà theo quy định. Đặc biệt là các tài xế xe tải đường dài, trong quá trình lái xe chở hàng hóa từ TP HCM đi các tỉnh và ngược lại, đã ghé về nhà thăm vợ con rồi đi tiếp, khiến địa phương tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.



Điển hình là trường hợp ông B.V.T (44 tuổi; ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn), làm nghề tài xế xe tải đường dài tuyến TP HCM - Lào Cai. Ngày 13-7, ông T. được xác định mắc Covid-19 tại tỉnh Lào Cai.



Nhân viên y tế Bình Định lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân

Trước đó, từ ngày 1 đến 7-7, ông T. ở tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) để trả và bốc hàng. Tối 7-7, ông T. từ TP HCM di chuyển đến tỉnh Bình Thuận để bốc hàng thanh long. Tối 10-7, ông T. chở hàng thanh long từ Bình Thuận đi Lào Cai.

Trên đường đi, trưa 11-7, ông T. ghé về nhà ở thị xã An Nhơn ăn cơm với vợ con. Trong khi đó, thời điểm này, Bình Định đã có quy định người về từ TP HCM phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà. Tuy nhiên, ông T. sau khi ăn cơm với vợ con thì tiếp tục lái xe chở hàng đến Lào Cai rồi được xác định mắc Covid-19.

Việc ông B.V.T từ vùng dịch về nhưng không thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà đã lây bệnh cho nhiều người, trong đó có vợ ông. Liên quan vụ việc này, ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Tỉnh Bình Định đang thực hiện kiểm soát đối với các xe tải đường dài, xe khách... đi qua địa bàn.

Trong khi đó, nhiều người về từ vùng dịch đã khai báo y tế, được cơ quan chức năng ra quyết định cách ly tại nhà nhưng vẫn đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Điển hình như trường hợp T.L.N (23 tuổi; ngụ khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương), nhân viên thị trường một doanh nghiệp ở TP HCM.

Cụ thể, ngày 17-6, T.L.N từ TP HCM về địa phương, sau đó thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 18-6 đến 1-7 theo quyết định của Trạm Y tế phường Hoài Hương. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly y tế tại nhà, N. vẫn thường xuyên đến nhà người khác ăn giỗ, thăm người yêu, tụ tập xem đá bóng…

Ngày 3-7, kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho thấy N. dương tính. Đến ngày 5-7, N. được xác định mắc Covid-19. Sau khi N. mắc Covid-19, cơ quan chức năng cũng xác định 3 người thân trong gia đình là F1, gồm cha, mẹ và em trai của N. ở cùng nhà cũng dương tính SARS-CoV-2.

Người dân một khu phố ở Bình Định chờ lấy mẫu xét nghiệm

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, xảy ra tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết hiện bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 người từ TP HCM về Bình Định bằng đường hàng không, đường bộ. Do vậy, nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là rất lớn.