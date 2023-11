Ngày 11-11, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP HCM tuyên án đối với 22 bị cáo trong đường dây ma túy 216 kg xuyên quốc gia.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia do bị can là người nước ngoài cấu kết với bị can người Việt Nam thực hiện tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP HCM, một phần tiêu thụ ở trong nước, một phần được vận chuyển ra nước ngoài (Hàn Quốc) tiêu thụ.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Kết quả điều tra xác định được các bị can đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ hơn 162 kg, số còn lại, các bị can vận chuyển tiêu thụ trót lọt.

Trong đó, Kim Soon Sik (SN 1960; quốc tịch Hàn Quốc) từng là cảnh sát Hàn Quốc.

Xét xét vai trò, tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt:



- Lê Hồ Vũ tử hình về "Tội vận chuyển trái phép chất ma túy", 4 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức": tổng hợp hình phạt tử hình.

- Võ Đăng Khoa (SN 1997; quê Cà Mau) tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

- Nguyễn Chí Việt, Nguyễn Quốc Toàn (SN 1998; quê Cà Mau), Ngô Văn Tính (SN 1978; quê Bình Dương), Vũ Hoàng Nam (SN 1992; quê Bình Phước), Kim Soon Sik (SN 1960; quốc tịch Hàn Quốc), Kang Seon Hak (SN 1993; quốc tịch Hàn Quốc) bị tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

- Li Tian Guan (SN 1975; quốc tịch Trung Quốc) tử hình về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

- Bùi Duy Vũ (SN 1989; quê Quảng Nam), Nguyễn Trung Kiên (SN 1977; quê Quảng Ninh), Trần Thanh Sơn (SN 1990; quê TP HCM), Trần Anh Tuấn (SN 1989; quê TP HCM), Nguyễn Đoàn Hoàng Anh (SN 1990; quê TP HCM), Nguyễn Doãn Thắng (SN 1968; quê Nghệ An), Bùi Văn Quang (SN 1992; quê Nam Định) Ngô Trần Quang Đạt (SN 1989; quê TP HCM), Lê Chí Toàn (SN 1996; quê Bình Định) bị tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

- Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996; quê TP HCM) tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

- Trần Hoàn Vũ (SN 1990; quê TP HCM) tử hình về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Nguyễn Tấn Lộc (SN 1985; quê TP HCM) tử hình về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

- Lê Thành Nghĩa (SN 2002; quê TP HCM) 15 năm tù về về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".