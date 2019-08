Ngày 12-8, Cơ quan Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội), cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Sinh (SN 1962) và Đào Văn Chuyển (SN 1966, cùng trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) để điều tra, xử lý về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Trước đó, ngày 7-8, vợ chồng ông P.V.Đ. ở một xã ở thị xã Sơn Tây đưa 2 con gái mình là P.T.T.Q. (SN 2003) và P.T.T. (SN 2005) đến Công an xã Sơn Đông trình báo việc 2 con mình bị các đối tượng ở xã này giao cấu nhiều lần, khiến cháu Q. mang thai.

Đào Văn Sinh (trái) và Đào Văn Chuyển tại cơ quan công an

Ngay khi nhận được tin báo từ Công an xã Sơn Đông, Công an thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với VKSND thị xã Sơn Tây đưa 2 cháu Q. và T. đến phòng khám xác minh, đồng thời triệu tập Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục đưa 2 cháu Q. và T. đến Viện khoa học hình sự, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Viện Pháp y quốc gia để khám, giám định gen và giám định AND. Kết quả xác định, thai nhi 22 tuần trong bụng cháu Q. là của Đào Văn Sinh.

Qua điều tra, đến ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã thị hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo Điều 145 Bộ luật hình sự và tạm giữ hình sự các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sinh và Chuyển khai nhận trước đó nhiều lần giao cấu với 2 chị em cháu Q. và cháu T.. Cụ thể, Chuyển quan hệ với cả 2 cháu Q. và T., còn Sinh chỉ quan hệ với cháu Q.

Các cháu Q. và L. khai bị Chuyển xâm hại tình dục từ năm 2010, còn Sinh bắt đầu xâm hại tình dục các cháu từ tháng 8-2018. Các cháu bị các đối tượng xâm hại tình dục, giao cấu ngay tại nhà riêng của Sinh và Chuyển, hoặc tại nhà bị hại khi bố mẹ 2 cháu đi vắng.

Sau mỗi lần dụ dỗ các cháu quan hệ xong, Sinh và Chuyển cho tiền các cháu (mỗi lần cho từ 30.000 đồng và nhiều nhất là 200.000 đồng) để... ăn quà.

Theo gia đình ông D., ông Sinh và ông Chuyển khá thân thiết với gia đình, 2 người này thường chăn bò, thả trâu ở gần nhà nên thường xuyên vào nhà ông chơi.