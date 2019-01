2 cựu thứ trưởng Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành bị đề nghị từ 30 tháng đến 42 tháng tù

29/01/2019 09:30

Sáng 29-1, HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa 2 bị cáo nguyên là thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, 3 bị cáo khác gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79; Nguyễn Hữu Bách, nguyên đại tá, phó cục trưởng thuộc Bộ Công an; Phan Hữu Tuấn, nguyên trung tướng, phó tổng cục trưởng thuộc Bộ Công an, cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trước khi đi vào phần tranh tụng, VKSND TP Hà Nội đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án.



Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN

Theo VKSND, trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất. Bị cáo Vũ đã lợi dụng vị trí công tác và công ty bình phong của mình, chủ động yêu cầu, chi phối hành vi của các đồng phạm khác, đồng thời là người hưởng lợi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn, trên 1.100 tỉ đồng.

Bị cáo Vũ "nhôm" phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo B61 thuộc Tổng cục V (Bộ Công an) để Vũ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an, Tổng cục V xin quyền sử dụng đất công sản tại Đà Nẵng và TP HCM không qua đấu giá, không sử dụng vào mục đích nghiệp vụ của ngành công an, dẫn đến việc gây hậu quả đặc biệt lớn cho nhà nước. Hành vi của bị cáo gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân, làm giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm.

Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nên cần được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Bùi Văn Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, thẩm định nhà đất tại số 129 Pasteur (TP HCM), không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết theo dõi cơ sở nhà đất phục vụ mục đích an ninh. Khi Vũ chuyển nhượng tài sản cho người khác, bị cáo đã không báo cáo cấp có thẩm quyền, kịp thời ngăn chặn dẫn đến gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi của bị cáo gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân và làm giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm. Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo đó, VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên Vũ "nhôm" từ 14-15 năm tù; Nguyễn Hữu Bách từ 7-8 năm tù; Phan Hữu Tuấn 6-7 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Riêng 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an: Trần Việt Tân bị đề nghị từ 36-42 tháng tù; Bùi Văn Thành bị đề nghị 30-36 tháng tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, đề nghị cấm 2 bị cáo này đảm nhiệm chức vụ trong lực lượng công an từ 3- 4 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Về dân sự, đại diện VKSND cũng đề nghị tuyên với 5 cơ sở nhà đất cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên cho UBND TP Đà Nẵng và TP HCM tiến hành thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật, gồm: Nhà đất công sản 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng; khu đất đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; khu đất tại đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc ở Đà Nẵng; và nhà đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, TP HCM.

Với nhà đất tại số 129 Pasteur, TP HCM, giao Bộ Công an phối hợp với UBND TP HCM báo cáo Thủ tướng để có biện pháp thu hồi, bảo đảm không thất thoát tài sản của nhà nước. Với nhà đất tại 15 Thi Sách, TP HCM giao cho UBND TP HCM thu hồi, bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước và bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp có liên quan.

Với số tiền Vũ "nhôm" hưởng lợi bất chính từ việc cho thuê nhà đất là hơn 5,8 tỉ đồng, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. Ngoài ra, tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng của bị cáo Vũ "nhôm" để đảm bảo thi hành án.

Ng. Hưởng