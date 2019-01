Vũ "nhôm" khai gì tại phiên tòa?

29/01/2019 07:40

Ngày 28-1, HĐXX TAND TP Hà Nội đã đưa 2 bị cáo nguyên là thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, 3 bị cáo khác gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79; Nguyễn Hữu Bách, nguyên đại tá, Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công an; Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, Phó Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Công an, cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Vũ "nhôm" kêu oan

Được thẩm vấn đầu tiên, Phan Văn Anh Vũ cho biết thành lập và điều hành 2 công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (Đà Nẵng) và CP Nova Bắc Nam 79 (TP HCM) từ năm 2000. Năm 2009, Vũ được Tổng cục V (Tổng cục Tình báo - Bộ Công an) tuyển làm tình báo viên, giao nhiệm vụ duy nhất là phát triển kinh tế, không có nghiệp vụ nào khác. "Sau đó, Tổng cục V lấy doanh nghiệp của bị cáo làm công ty bình phong. Hai công ty hoạt động độc lập về tài chính, Tổng cục V không góp vốn nhưng toàn bộ hoạt động của công ty đều phải báo cáo về tổng cục" - Vũ khẳng định.

Theo bị cáo Vũ, quá trình kinh doanh, bị cáo đã tìm hiểu 2 thị trường là Đà Nẵng và TP HCM. Tất cả mọi việc làm của bị cáo đều có báo cáo về Tổng cục V.

Các bị cáo tại phiên tòa Ảnh: TTXVN

Về trình tự, thủ tục xin dự án 319 Lê Duẩn (Đà Nẵng), Vũ "nhôm" khai bị cáo đã làm thủ tục hoàn toàn đúng luật, muốn mua được hay thuê dự án trống hoặc nhà trống thì thẩm quyền thuộc UBND TP; nếu đất có chủ, bị cáo phải đặt vấn đề với chủ đó. "Mục đích bị cáo xin dự án này là để làm kinh tế và kinh doanh. Tùy vào tình hình thực tế, bị cáo làm kinh doanh, cứ cái gì có lãi thì bị cáo làm. Dự án 319 Lê Duẩn có diện tích nhỏ hơn 100 m2 nên chỉ mở một cửa hàng hoặc một nhà hàng thì hợp lý. Tại thời điểm đó, tình hình tài chính của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 gặp nhiều khó khăn nên chưa đủ tiền để mua, do vậy chưa thể triển khai dự án" - bị cáo Vũ khai trước tòa.

Bị cáo Vũ "nhôm" xác định nhiệm vụ của bị cáo được giao là phát triển kinh tế, do vậy, công văn xin dự án này là để phục vụ mục đích nghiệp vụ. Tất cả hoạt động, Vũ đều báo cáo Tổng cục V.

Thẩm phán phiên tòa Trương Việt Toàn truy hỏi: "Bị cáo xin dự án để hoạt động nghiệp vụ nhưng sao lại chuyển tài sản đứng tên của mình?". Về vấn đề này, Vũ "nhôm" giải thích do tình hình tài chính khó khăn, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không có tiền trong khi Đà Nẵng ra điều kiện 60 ngày mà không nộp tiền thì mất quyền mua. Do vậy, bị cáo thỏa thuận với Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 về cho vay tiền để mua. Hai bên làm hợp đồng vay mượn nhưng cáo trạng không đưa nội dung này vào.

Thẩm phán Toàn tiếp tục truy hỏi: "Bị cáo nói Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không có năng lực, nếu vậy UBND TP Đà Nẵng có cho phép bị cáo mua và chuyển nhượng không?", bị cáo này biện minh: "Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không chỉ làm một dự án mà làm rất nhiều dự án trong toàn quốc, khi đó thị trường tài chính, bất động sản như bong bóng. Công ty của bị cáo dàn trải đầu tư nhiều nhưng trong tay bị cáo có cái khó… vì nếu chỉ nhìn cáo trạng sẽ oan cho bị cáo. Sau khi nhận cáo trạng, bị cáo đã làm đơn gửi VKS xin được trình bày".

Nguyên thứ trưởng nhận tội

Trước bục khai báo, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cho biết đảm nhiệm vị trí thứ trưởng từ tháng 8-2014 và được phân công phụ trách Tổng cục Hậu cần, doanh nghiệp Bộ Công an. Đối với dự án nhà 129 Pasteur (quận 3, TP HCM), ông Thành khai đã ký 2 văn bản, "xin mua" để phục vụ hoạt động nghiệp vụ.

Về mục đích Công ty Nova Bắc Nam 79 mua nhà 129 Pasteur, theo ông Thành, trong công văn đề nghị của Tổng cục V lên lãnh đạo bộ thì mục đích do xét vị trí phù hợp để phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiệp vụ. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, đã trình bày rất cụ thể về việc không biết, không có thông tin nào báo cho bị cáo về việc doanh nghiệp bán lại dự án 129 Pasteur.

Trả lời câu hỏi của luật sư, nguyên Thứ trưởng Bùi Văn Thành thừa nhận tội danh theo cáo trạng đã truy tố với bị cáo. Bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét thêm nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án, một số chi tiết nêu trong cáo trạng để xử lý phù hợp với chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tiếp đến, ông Trần Việt Tân cho biết khi còn làm thứ trưởng Bộ Công an, được phân công phụ trách Tổng cục V. Tuy nhiên, trong cáo trạng truy tố về tội thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát Cục B61 (thuộc Tổng cục Tình báo V5), bị cáo thấy chưa chuẩn xác với nhiệm vụ.

Thẩm phán Trương Việt Toàn chất vấn: "Bị cáo đã ký bao nhiêu văn bản trình cấp bộ, UBND các tỉnh, thành xin thuê, mua một số bất động sản?". Bị cáo Tân đáp: "Tôi không ký, không ký nháy văn bản nào. Tôi có ký 6 văn bản và các văn bản này đều là thúc đẩy thủ tục hành chính liên quan đến 3 dự án ở Đà Nẵng, TP HCM". Ông Tân khẳng định bản thân ông không biết việc Công ty Nova Bắc Nam 79 chuyển nhượng các dự án sau khi được thuê mua. HĐXX tiếp tục hỏi: "Với vai trò là thủ trưởng, bị cáo thấy trách nhiệm gì trong vụ án?", ông Tân trả lời: "Tôi có trách nhiệm vì là người đứng đầu phụ trách lĩnh vực nhưng không nắm được vấn đề".

Vũ "nhôm" không rành về kinh doanh! Tại phiên tòa, Vũ "nhôm" thừa nhận việc mua bán, chuyển nhượng đối với nhà đất số 129 Pasteur đã không đúng với kỳ vọng ban đầu. Cụ thể, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm" tính toán mua lại nhà đất này với giá hơn 150 tỉ đồng nhưng con số qua thẩm định của TP HCM đã tăng cao hơn rất nhiều. Dự án này sau đó được Công ty CP Nova Bắc Nam 79 bán cho Công ty CP Đầu tư Peak View với giá 300 tỉ đồng. Theo Vũ "nhôm" khai nhận tại tòa, bản thân không rành về kinh doanh nên giao hết cho ông Bùi Cao Nhật Quân, thời điểm đó là tổng giám đốc Công ty CP Nova Bắc Nam 79, quyết định.

NGUYỄN HƯỞNG