2 nhóm côn đồ đất Cảng hỗn chiến kinh hoàng, 1 thanh niên tử vong

11/10/2018 18:45

Chiều 11-10, một lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết công an huyện này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm côn đồ đất Cảng hỗn chiến khiến 1 người bị tử vong. Nạn nhân là Hoàng Huy Hợp (SN 1988, trú tại thôn 16, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên).

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 10-10, do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác cùng huyện Thủy Nguyên, nhóm của Hoàng Huy Hợp gồm 5 người cùng đến khu vực tỉnh lộ 359, gần khu vực siêu thị Lanchi Mart, thuộc thôn 3, xã Thủy Sơn, để giải quyết.

Tại đây, 2 bên xảy ra xô xát, thách thức nhau rồi lao vào hỗn chiến bằng dao, kiếm.

Trong lúc hỗn chiến, Hoàng Huy Hợp bị 2 đối tượng trong nhóm "đối thủ" đuổi đánh và dùng hung khí đâm chém. Hợp bị thương tích nặng, phải bỏ chạy vào khu vực bên trong siêu thị Lanchi Mart.

Đáng chú ý, sau khi đâm chém Hợp trọng thương, nhóm người này tiếp tục dùng hung khí đứng xung quanh, chặn cửa ra vào siêu thị để ngăn không cho ai tiếp cận cấp cứu Hợp.

Chỉ đến khi lực lượng công an đến hiện trường, nổ súng bắn chỉ thiên thì 2 nhóm tham gia hỗn chiến mới bỏ chạy.

Ngay sau đó, Hợp được đưa đi bệnh viện cấp cứu, song đã tử vong do mất máu cấp.

Ngay trong đêm, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã tiến hành điều tra, khám nghiệm tại hiện trường. Cảnh sát đã thu giữ 4 xe máy, 1 đầu đạn của loại súng là công cụ hỗ trợ cùng nhiều dao, kiếm các loại.

Được biết, Hoàng Huy Hợp từng có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng", đã li dị vợ và thường ngày hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ…

Tr.Đức