Sáng 17-12, Công an TP Hải Phòng cho hay, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Vũ Hoài N. (SN 2005) và Lại Hồng H. (SN 2006, cùng trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên), là các nghi phạm đã gây ra vụ cướp tài sản tại Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An.



Trước đó, vào hồi 4 giờ 15 phút ngày 10-12, bà P.T.N. (trú tại xã Văn Phong, huyện Cát Hải) đi xe máy từ nhà đến khu vực đường Mạc Thái Tổ (đoạn gần bãi gỗ Trường Xuân, Khu công nghiệp Đình Vũ) thì bị 2 đối tượng nam giới không rõ nhân dạng, bịt khẩu trang, đi xe máy dạng Honda Dream, vượt lên đạp xe khiến bà bị ngã xe rồi phóng vọt đi. Khoảng 10 phút sau, 2 đối tượng này quay lại dùng dao đe dọa, cướp của bà N. số tiền 10 triệu đồng, rồi chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hải An đã khẩn trương huy động lực lượng và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra, phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 11-12, tại quán quán game thuộc thôn 2, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, lực lượng phá án đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản là Vũ Hoài N. (SN 2005) và Lại Hồng H. (SN 2006), cùng trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, cả Vũ Hoài N. và Lại Hồng H. đều khai do không có tiền để tiêu xài, chơi game và để trả nợ nên đã bàn nhau đi cướp tài sản.