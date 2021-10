Sáng 27-10, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Long Bình, phường 4, TP Trà Vinh.



Quang cảnh buổi họp báo

Vụ án xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-10, tại nhà số 115A, ấp Long Bình. Nạn nhân là là ông D.T (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh) và vợ là bà P.T.S (65 tuổi), bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát, khống chế trong nhà vệ sinh rồi cướp tài sản.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, phát biểu tại buổi họp báo

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức khám nghiệm hiện trường. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo xác lập chuyên án điều tra, truy bắt thủ phạm.

Tang vật mà tên cướp để lại hiện trường. Ảnh: Công an Trà Vinh

Qua phát động của công an, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 150 thông tin liên quan đặc điểm phương tiện, đối tượng gây án. Từ đây, công an thu hẹp diện đối tượng nghi vấn. Vào lúc 9 giờ ngày 26-10, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Phan Chí Thiện (30 tuổi; ngụ phường 1, TP Trà Vinh).

CLIP: Họp báo tại Công an tỉnh Trà Vinh

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết nghi phạm Thiện bị nghiện game, do nợ nần cờ bạc nên đã mua con dao bấm để đi cướp tài sản.

Đối tượng Phan Chí Thiện

Khoảng 20 giờ ngày 24-10, Thiện đi xe máy tìm "con mồi". Khi đến nhà ông T., nghĩ trong nhà có nhiều tài sản nên Thiện dừng xe, sau đó leo qua cửa chính vào nhà, đột nhập lên lầu 2.

Khi bị chủ nhà phát hiện, Thiện sử dụng dao đâm nhiều nhát vào người ông T. và đâm bà S. "Sau khi nhốt 2 vợ chồng ông T. vào nhà vệ sinh, Thiện truy hỏi tài sản nhưng vợ chồng ông không nói. Ông T. ra nhiều máu, lo sợ bị phát hiện nên đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường" - đại tá Phan Thanh Quân thông tin.

Sau đó, bà S. gọi điện cho người thân để nhờ hàng xóm qua đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu. Hiện nay, sức khỏe vợ chồng ông T. đã tạm ổn.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, tặng hoa chúc mừng lực lượng tham gia phá án

Theo đại tá Phan Thanh Quân, do đối tượng này vay nóng bên ngoài khoảng 100 triệu đồng, mất khả năng chi trả nên thực hiện hành vi phạm tội để lấy tiền trả nợ. Nếu bắt Thiện trễ thì đối tượng này sẽ tự sát vì sau khi bị bắt, gã đã thực hiện hành vi này nhưng không thành.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, biểu dương tinh thần đề cao cảnh giác, chủ động trong điều tra, phá án nhanh của lực lượng công an.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã thưởng nóng và tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án, gồm đại tá Phan Thanh Quân; các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Trà Vinh.