Đó là một trong những nội dung Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa báo cáo UBND TP liên quan vụ cháy kho chứa tài liệu xe buýt, xảy ra tối 2-5 tại huyện Bình Chánh.



Thiệt hại của vụ cháy với riêng kho chứa hồ sơ xe buýt được thống kê làm 2.937 thùng tài liệu hư hại hoàn toàn. Những hồ sơ bị cháy gồm các lệnh vận chuyển giai đoạn 2006 - 2017; hồ sơ xử lý vi phạm hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng của các đơn vị vận tải từ năm 2012 đến 2016; các văn bản đến và đi của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng từ năm 1996 đến năm 2016.

Ngoài ra, một số tài liệu khác cũng bị hư hại như hồ sơ đề xuất năng lực của đơn vị vận tải tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng từ năm 2007 đến 2018; sổ nhật trình chạy xe đối với các xe tham gia dịch vụ đưa rước học sinh, sinh viên và 218 thùng vé tập xe buýt từ năm 2013 đến 2018...

Hiện trường vụ cháy

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng - Sở GTVT, hậu quả từ vụ cháy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý hoạt động của đơn vị, bởi một phần lớn hồ sơ thiệt hại đã hết thời hạn lưu trữ, đang rà soát, phân loại và đề xuất tiêu hủy. Các hồ sơ còn lại là tài liệu chi tiết phục vụ công tác quản lý, điều hành nhưng đã được các đơn vị vận tải sao lưu.

Trong khi đó, đối với các hồ sơ phục vụ công tác tài chính và quyết toán kinh phí trợ giá từ năm 2011 đến 2016, phía Trung tâm cũng cho biết cơ bản còn đủ điều kiện theo quy định và hiện đang lưu trữ bản chính tại trụ sở chính.

Trước đó, theo kết luận điều tra của Công an huyện Bình Chánh liên quan đến vụ cháy này, nguyên nhân là do nước mưa gây rò rỉ, phóng điện tại nguồn điện vào máy ó keo (máy tạo hạt nhựa), gây cháy rồi phát triển thành đám cháy. Vụ việc không có hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Nhiều hồ sơ, tài liệu xe buýt bị hư hại sau vụ cháy

Theo kết luận điều tra, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 2-5, tại nhà kho ở địa chỉ A10/40 ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Tổng diện tích nhà kho này rộng khoảng 1.500 m2, do ông Lê Minh Sang (59 tuổi, ngụ quận 8) làm chủ và chia thành 4 kho để cho thuê. Ngoài khu vực có diện tích 240 m2 được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuê từ ngày 1-11-2018, còn 3 cá nhân khác thuê sản xuất ó keo và gia công cơ khí.

Điểm xuất phát cháy được Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP HCM kết luận là tại đường dây dẫn điện vào máy ó keo ở nhà kho kế bên rồi lan rộng, gây cháy lớn.