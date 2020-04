Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành cách ly tập trung một số cán bộ, chiến sĩ công an 3 phường Hồng Hà, Cao Xanh và Hà Lầm vì tham gia truy bắt đối tượng cướp có liên quan tới yếu tố dịch tễ Covid-19. Toàn bộ trụ sở Công an TP cũng được tiến hành khử trùng theo quy định.

Đối tượng Đỗ Đức Trung và Lê Văn Duy

Trước đó, ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Lê Văn D. (SN 2004, trú tại tổ 60A, khu 5, phường Cao Xanh) và Đỗ Đức Tr. (SN 2004, trú tại tổ 24, khu 4B, phường Cao Xanh); đều thuộc TP Hạ Long) về hành vi cướp tài sản.



Trước đó, tối 2-4, ông B.Đ.H. (SN 1968, trú tại tổ 47, khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) đến cơ quan Công an trình báo về việc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày, ông bị 2 đối tượng trẻ tuổi dùng dao đe dọa cướp 1 xe máy mang BKS 14S1-213.34 tại khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ và ra lệnh tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Lê Văn D. và Đỗ Đức Tr..

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp tài sản, trong đó có vụ cướp xe máy của ông B.Đ.H. vào ngày 2-4. Chiếc xe cướp được của ông H., bọn chúng bán cho cửa hàng mua bán xe máy Trung Hiếu ở phường Hà Tu được 8.800.000 đồng.

Trước khi cướp xe máy của ông H., chiều ngày 30-3, Tr. và D. đã gây ra một vụ cướp khác. Để thực hiện hành vi này, Tr. mượn xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, BKS 14S1-2851 của anh N.T.T (SN 2002, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long), là người cùng phòng trọ với đối tượng này. Khi đi, Tr. mang theo 1 con dao nhọn loại gấp dài 20 cm và 1 bình xịt hơi cay.

Khoảng 17 giờ ngày 30-3, D. điều khiển xe máy chở Tr. đến chân dốc giao thông thuộc phường Hà Tu. Khi thấy ông V.Q.N. (SN 1973, trú tại tổ 5, khu 7, phường Hồng Hà) làm nghề chở xe ôm đang đón khách, Tr. đến gần và đặt vấn đề với ông N. chở đối tượng này đến khu vực Vườn ổi, thuộc phường Cao Xanh. Trong khi đó, D. điều khiển xe máy đi theo sau. Đến khu vực trên, lợi dụng bãi đất trống vắng người, Tr. dùng dao khống chế bắt ông N. phải đưa tiền cho mình. Cùng lúc đó, D. điều khiển xe máy đến dùng bình xịt hơi cay xịt liên tục vào mặt ông N.. Sau đó, ông N. phải lấy 700.000 đồng đưa cho 2 đối tượng này.

Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng, công cụ gây án để điều tra theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, phát hiện Đỗ Đức Tr. thuê trọ tại tổ 2, khu 1, phường Hà Khánh cùng với 5 phụ nữ, trong đó có người tên B.P.T.H. đang có dấu hiệu nghi mắc Covid-19.

Hiện đối tượng Đỗ Đức Tr. đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, Công an TP Hạ Long đã tiến hành cách ly tập trung và tạm đóng cửa trụ sở Công an các phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm, tiến hành khử trùng toàn bộ trụ sở Công an TP Hạ Long.