Ngày 8-10, liên quan vụ việc, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan khác theo quy định pháp luật.



Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 7-10, Công an quận Ngũ Hành Sơn bất ngờ kiểm tra hành chính Phòng 903 căn hộ số 60 An Thượng 01 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang mở tiệc ma túy

Tại đây, Công an phát hiện, bắt quả tang nhóm người 6 nam, 1 nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: T.T.S (SN 1989, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); L.Q (SN 1983, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); N.H.L (SN 1991, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng); L.C.N.T (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi); T.Q.V (SN 1990 trú huyện Thanh Bình, Đồng Tháp); N.Q.V (SN 1998 trú tỉnh Lâm Đồng) và N.V.L (1997, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 gói ni lông chứa mẫu viên nén và các mẫu vụn màu xanh, 1 cục sạc dự phòng có dính chất bột màu xanh bên trên. Ngoài ra, trong phòng còn có nhiều thiết bị âm thanh như bàn DJ, loa công suất lớn, hệ thống đèn chiếu sáng để phục vụ cho tiệc ma túy.

Qua test nhanh, 5 trong 7 đối tượng trên có kết quả dương tính với chất ma túy tổng hợp.