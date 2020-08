Chiều ngày 21-8, TAND tỉnh Điện Biên đã đưa ra phán quyết cuối cùng khi tuyên án tử hình 7 đối tượng, chung thân 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 240 bánh heroin.



Phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm tội "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" được TAND tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử công khai từ ngày 20-8.

Quang cảnh phiên xét xử vụ buôn bán, vận chuyển 240 bánh heroin

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Mua A Lềnh (SN 1987), Mua A Chứ (SN 1998), Mua A Lòng (SN 2000), Hờ A Vạ (SN 1989), Thào A Cư (SN 1986), Giàng A Thái (SN 1994), tất cả cùng ngụ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Hạng A Giàng (SN 1986), Hạng A Dế (SN 1980), Hồ A Cầu (SN 1993), Sùng A Tủa (SN 1987), tất cả cùng ngụ huyện Mường Chà (Điện Biên).

Riêng Hạng A Dế nguyên là cán bộ địa chính xã Huổi Mí (huyện Mường Nhé) và Hạng A Giàng nguyên là cán bộ tư pháp xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà).

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25-5-2019, Tổ công tác của Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Nhé, Cục Hải quan Điện Biên và Công an huyện Mường Chà làm nhiệm vụ tại ngã ba Km số 0 (thị trấn Mường Chà) bắt quả tang Mua A Lềnh đang trao đổi mua bán heroin.

Có 7/10 bị cáo bị HĐXX tuyên án tử hình

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, khoảng tháng 10-2018, Mua A Lềnh đã tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy cùng 7 bị cáo trên tổng cộng 150 bánh heroin (trọng lượng 51 kg). Bị can Thào A Cư, Giàng A Thái tham gia vận chuyển trái phép 90 bánh heroin (trọng lượng 31 kg).

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên 7 án tử hình dành cho các đối tượng: Mua A Lềnh, Mua A Lòng, Hờ A Vạ, Hồ a Cầu, Hạng A Dế, Hạng A Giàng, Sùng A Tủa; 3 án chung thân cho Mua A Chứ, Thào A Cư, Giàng A Thái.

Trong vòng 7 ngày kể từ khi tòa tuyên án, 7 đối tượng bị tử hình được gửi đơn xin ân giảm đến Chủ tịch nước.