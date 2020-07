Sau nhiều ngày xét xử 15 bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy, TAND tỉnh Nghệ An ngày 17-7 đã tuyên án các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Cao Xuân Thủy (SN 1990, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.



Bị cáo Võ Văn Quý, nguyên thiếu tá công an, tại phiên tòa - Ảnh: Q. Lưu

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán chất ma túy trái phép lớn, hoạt động trong thời gian dài, số đối tượng tham gia đông. Đường dây này do Cao Xuân Thủy (SN 1990, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Tham gia đường dây ma túy này còn có Võ Văn Quý (SN 1978), nguyên là thiếu tá công an thuộc một đơn vị cấp phòng của Công an TP HCM.

Ngoài 2 bị cáo trên, 13 bị cáo còn lại trong vụ án gồm: Tống Kim Sơn (48 tuổi, quê Nghệ An), Phạm Như Hải (42 tuổi, quê Bắc Giang), Huỳnh Lê Khanh (37 tuổi), Châu Thông Cường (52 tuổi), Nguyễn Chí Cường (52 tuổi), Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau) và Thái Vĩ Dân (46 tuổi), Đào Duy Thương (32 tuổi), Dương Thế Anh (41 tuổi), Dương Hồng Nhật (34 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (46 tuổi) cùng trú tỉnh Nghệ An; hai bị cáo Và Nhia Lỳ (28 tuổi), Cú Vư (27 tuổi) mang quốc tịch Lào.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến tháng 4-2018, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Võ Văn Quý cùng 12 người khác đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An rồi chuyển vào TP HCM tiêu thụ. Tổng số ma túy mà các đối tượng tham gia mua bán là hơn 1,4 kg heroin và gần 22 kg ma túy đá.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Q. Lưu

Sau nhiều ngày xét xử, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Võ Văn Quý, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Dương Thế Anh, Dương Hồng Nhật án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nhia Lỳ, Cú Vư lĩnh án chung thân, cộng với bản án tử hình của vụ án khác, buộc 2 bị cáo phải lĩnh mức hình phạt chung là tử hình. Các bị cáo Đào Duy Thương, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Như Hải, Huỳnh Lê Khanh, Nguyễn Chí Cường, Châu Thông Cường lĩnh án chung thân; bị cáo Nguyễn Hằng Ni, Thái Vĩ Dân bị tuyên 20 năm tù.