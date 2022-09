Ngày 3-9, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Đại (SN 1981, ngụ quận 3) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".



Theo thông tin ban đầu, tháng 8-2022, nhiều nhà dân ở quận 3 báo công an bị mất trộm đồng hồ nước. Vào cuộc xác minh, Công an quận 3 phát hiện Đại là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Trần Quốc Đại khai rằng do sống lang thang nên sử dụng xe đạp đi lượm ve chai kiếm sống. Trong lúc lượm phế liệu, Đại khai thấy đồng hồ nước lắp đặt trên vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài.

Trần Quốc Đại lúc bị tạm giữ

Bắt đầu từ ngày 4-8, Đại dùng kìm tháo trộm nhiều đồng hồ nước trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần (quận 3, TP HCM).

Điều tra ban đầu xác định chỉ trong tháng 8-2022, Đại đã lấy trộm 25 đồng hồ nước tại khu vực quận 3. Sau khi trộm được, Đại bán cho người thu mua phế liệu trên đường với giá mỗi cái đồng hồ nước là 70.000 đồng.

Trước đó, ngày 26-8, Công an Quận 11 cũng tạm giữ H.N.A.V (SN 1982, không có nơi cư trú và nghề nghiệp không ổn định) về hành vi "Trộm cắp tài sản"

Rạng sáng 26-8, trong lúc tuần tra tại khu vực đường số 7A (cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11), tổ công tác Công an phường 8, quận 11 phát hiện nhiều đồng hồ nước của nhà dân tại khu vực bị mất trộm, nước chảy tràn lan ra đường.

Trích xuất camera, lực lượng công an xác định đối tượng trộm cắp là H.N.A.V nên tổ chức truy xét, đưa đối tượng về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp.