Sáng 4-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Thị Nguyệt (SN 1990, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Trương Minh Trung (SN 1992, ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Tống Văn Chánh (1996), Võ Văn Toàn (SN 1994), Đinh Hoàng Trung (SN 1992), Nguyễn Đăng Khoa (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, chiều 2-5, tại cột đèn giao thông đường 10/3 giao với đường Phạm Ngũ Lão (TP Buôn Ma Thuột), cơ quan công an bắt quả tang Tống Văn Chánh và Võ Văn Toàn tàng trữ 1 gói ma túy có khối lượng hơn 0,2gam. Cùng ngày, trên đường Y Moan (TP Buôn Ma Thuột), cơ quan công an tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Đăng Khoa và Đinh Hoàng Trung tàng trữ cũng 0,2gam ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của Nguyệt và Trương Minh Trung về sử dụng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyệt và Trung. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 9 gói ma túy có khối lượng hơn 41,1 gam, 1 cân tiểu ly và một số dụng cụ dùng để phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Nguyệt và Trương Minh Trung khai nhận thuê 1 căn nhà ở chung như vợ chồng để mua ma túy về bán và sử dụng. Ngày 29-4, Nguyệt mua của một người đàn ông tên Cọ (không rõ nhân thân lai lịch) một gói ma túy với giá 20 triệu đồng rồi về phân thành nhiều gói nhỏ bán kiếm lời.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyệt là người trực tiếp mua ma túy sau đó về phân thành nhiều gói nhỏ bán kiếm lời, bị cáo Trương Minh Trung là người phụ Nguyệt bán ma túy. Trước đó, ngày 14-11-2018, bị cáo Nguyệt đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên bị cáo Nguyệt được hoãn thi hành án 9 tháng. Trong lúc đang được hoãn thi hành án thì bị cáo Nguyệt tiếp tục phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nguyệt 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt của 2 bản án mà bị cáo Nguyệt phải chấp hành là 22 năm tù; bị cáo Trương Minh Trung 15 năm tù; các bị cáo Tống Văn Chánh, Đinh Hoàng Trung, Võ Văn Toàn và Nguyễn Đăng Khoa nhận mức án từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.