Ngày 23-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nhất (SN 1991, quê ở tỉnh Bắc Ninh) mức án chung thân về tội "Giết người", 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hình phạt bị cáo Nhất chấp hành là tù chung thân.



Bị cáo Nguyễn Hữu Nhất lãnh án chung thân

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Nhất và chị Hồ Thị T. H (làm nghề giao nhận hàng online ở quận Tân Phú, TP HCM) có quan hệ tình cảm. Chiều 27-8-2018, Nhất hẹn gặp chị H. để nói chuyện. Tuy nhiên, chị H. từ chối với lí do phải dự liên hoan ở nhà đồng nghiệp. Nhất nghi ngờ nên mang dao đến nơi tổ chức liên hoan tìm người yêu.

Đến nơi, Nhất trông thấy anh Lê Đ. C chở chị H. đi ra cùng hai đồng nghiệp nam khác. Nhất chạy xe theo sau thì thấy họ không đi theo hướng về nhà chị H. Vì nổi cơn ghen nên Nhất phóng xe lên phía trước, ép xe anh C. vào lề đường. Sau đó, Nhất đòi đưa chị H. về nhưng anh C không đồng ý.

Hai bên xảy ra cự cãi. Nhất lấy con dao trong túi xách ra tấn công anh C. Một đồng nghiệp nam đi cùng C. tiến tới từ phía sau, dùng túi đồ đánh vào đầu và lưng Nhất. Đáp trả, Nhất quay lại dùng dao đâm đối phương khiến anh này tử vong. Anh C. lao tới ôm và giữ chặt người Nhất cũng chịu thương tật 4%.

Thấy ẩu đả, người dân quanh đó cùng nhau bắt giữ Nhất rồi giao cho công an xử lý.