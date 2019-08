Ngày 23-8, tin từ Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa tổ chức họp dân để thực hiện công khai hóa đối với Lê Hoàng Việt (SN 1975; ngụ ấp Lê Minh Bằng, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng) và đã ra quyết định xử phạt hành chính người này với số tiền 750.000 đồng do có hành vi báo tin giả bị bắt cóc tống tiền.



Lê Hoàng Việt đã bị đưa ra công khai hóa tại địa phương vào sáng 23-8. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 9-8, Việt báo tin với vợ là bà Phạm Thị L. và cơ quan công an là bản thân đã bị 3 thanh niên lạ mặt bắt cóc chiếm đoạt 1 thẻ ATM có tài khoản 2,5 tỉ đồng và 1 xe máy hiệu SH có chứa trong cóp xe 2 tỉ đồng. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần Trường THPT U Minh Thượng. Riêng bà L. liên tục nhận được nhiều tin nhắn qua điện thoại của số máy lạ với những lời lẽ đe dọa như: "Tao chích ma túy nó xỉu rồi. Chừng nào nó tỉnh lại tao cho nó nói chuyện với mầy. Mầy kêu nó nói mật khẩu rút tiền, nếu không tao giết nó. Tai mắt của tao trong đó rất nhiều. Nếu có động tỉnh gì thì mầy đừng trách tao".

Ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng tiến hành xác minh thì được biết đây là tin giả. Bởi Việt đã nói dối với nhiều người ở địa phương rằng bản thân có mối quan hệ tốt với một số cán bộ ngân hàng để hỏi mượn tiền cho người khác đáo hạn hoặc Việt hùn tiền mua đất bán lại kiếm lời. Thế nhưng, Việt chỉ mượn tiền để tiêu xài cá nhân hoặc để trả nợ theo kiểu gối đầu từ người này sang người khác với tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng.

Do mất khả năng chi trả nên Việt tự dựng lên chuyện bị bắt cóc tống tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương và liên tục thay đổi nhà trọ ở các tỉnh như Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, TP Cần Thơ... Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, Việt thay đổi sim số điện thoại để sử dụng rồi nhắn tin cho vợ là đã bị kẻ gian dọa giết nếu không cung cấp mật khẩu thẻ ATM để rút tiền. Tuy nhiên, đến ngày 14-8, do không thể che giấu hành vi báo tin giả bị bắt cóc tống tiền nữa nên Việt đến Cơ quan CSĐT đầu thú. Đáng nói hơn, trong tờ cam kết của mình trước cơ quan công an, Việt cho rằng chỉ muốn lẩn trốn vài ngày rồi sau đó về nhà để tìm cách trả nợ dần. Việt tự nhận thấy việc làm của mình đã gây ảnh hưởng xấu đến đến dư luận và tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cam kết sẽ từ bỏ.