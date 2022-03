Khuya ngày 27-3, Công an tỉnh Ninh Bình đã có thông tin về vụ án mạng kinh hoàng gây rúng động địa phương.



Khu vực xảy ra vụ án mạng rúng động

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 17 giờ ngày 27-3, Công an TP Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn N. (SN 1954, ngụ phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN SN 1985) đã giết, giấu xác chị N.T.T.. (SN 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP Tam Điệp tại nhà.

Nhận được tố giác, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả bước đầu xác định thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị N.T.T. (đã có chồng, hiện làm thuê tại TP Ninh Bình) hơn một năm trở lại đây.

Sáng ngày 23-3, chị T. đến nhà chị Phạm T.T. (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng để về TP Tam Điệp. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã giữ chị T. ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị T. ở tại nhà).

Nghi phạm Phạm Văn Dũng

Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, Dũng đã dùng tay sát hại dã man chị T. rồi nằm cạnh thi thể chị T.. Đến sáng ngày hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào chiếc nồi lớn (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa ngày 25-3, Dũng đem thi thể người tình đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) kéo lên tầng 2 cất giấu vào trong tủ.

Đến ngày 27-3, bố đẻ của Dũng về nhà chị Phạm T.T. (ở cùng nhà) phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe máy của T. nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bố Dũng đã gọi điện báo công an.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để điều tra làm rõ vụ việc.